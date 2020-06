Mit dem „Back on track“-Lauf in St. Pölten sind die LC-Mank-Laufasse Mario Sturmlechner und Martin Reisinger wieder ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt. Gelaufen wurde entlang der Traisen, entweder fünf oder zehn Kilometer, coronabedingt mit einem Startintervall von einer Minute. „Praktisch ein Zeitlauf“, blickt Sturmlechner zurück, der den Zehn-Kilometer-Distanz in Angriff nahm.

„Leichter Regen und elf Grad waren eigentlich optimal“, lief es für Sturmlechner ganz nach Wunsch. Ab Kilometer sieben wurden seine Beine zwar etwas schwer, der Fabelzeit von 33:26 Minuten tat dies aber keinen Abbruch: Sturmlechner gewann mit über 30 Sekunden Vorsprung auf Harald Schmutz. „Ich habe zwar trainiert, aber wo ich stehe, wusste ich nicht, da ja keine Wettkämpfe waren“, zeigte er sich beeindruckt.

Beeindruckend bewältigte auch Vereinskollege Reisinger die fünf Kilometer: Mit 17:18 Minuten war er der schnellste Herr.