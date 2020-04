Die Volleyballsaison wurde vom Verband aufgrund der Coronakrise abgebrochen, was Bangen in Ybbs und zwei vergebene potenzielle Meistertitel in den Landesligen zur Folge hat.

2. Bundesliga Damen. Zwei Faktoren lassen die Ybbserinnen derzeit in eine ungewisse Zukunft blicken. Einerseits das Fragezeichen hinter der künftigen Unterstützung durch Kleinsponsoren, die unter der Coronakrise leiden. „Es wird schwer werden“, seufzt SU-Obmann August Riess. Den zweiten Aspekt stellt die Zusammensetzung der künftigen Mannschaft dar. „Drei bis vier Spielerinnen werden definitiv nicht mehr in der 2. Bundesliga spielen“, spricht Kapitänin Barbara Neumann Veränderungen im Privatleben einiger Akteurinnen an.

Könnte es sein, dass die Hotvolleys nach über einem halben Jahrzehnt nicht mehr in der Bundesliga vertreten sind? „Das könnte möglich sein“, macht sich Riess keine Illusionen. Aber die Hoffnung lebt. Neumann: „Aus sportlicher Sicht wäre es irrsinnig schade, aufzuhören.“

Barbara Neumann, Kapitänin der SU Hotvolleys Ybbs, zum möglichen Abschied von der 2. Bundesliga

1. Landesliga Herren. Mit acht Siegen aus zehn Partien hätten die Kilber als Tabellenführer auf den Meistertitel zugesteuert. „Es wäre der erste in der Vereinsgeschichte gewesen“, hätte der Sportliche Leiter Robert Birwipfel die Saison gerne zu Ende gespielt. Er bleibt aber positiv: „Jetzt geht es weiter. Wir schauen, dass wir uns daheim fit halten.“ Bei einem erhofften Start der neuen Saison im September wird der VCU wieder in der 1. Landesliga antreten.

1. Landesliga Damen. Das Pendant zu den Kilbern in der Damen-Landesliga sind die Mankerinnen. Der Saisonabbruch erfolgte ebenfalls mit Mank an der Tabellenspitze. Die 2. Bundesliga war auch in Kilbs Nachbargemeinde kein Thema. „Da ändert sich nichts“, spricht Julia Schwarz vom UVC den Verbleib in der 1. Landesliga an.

Die Pöchlarnerinnen von der SPU Nibelungengau lagen beim vorzeitigen Saisonschluss auf dem fünften Tabellenrang. „Da wir im Mittelfeld waren, haben wir einen sicheren Startplatz in der Landesliga. Außerdem gibt es aufgrund des Abbruchs ja keinen Absteiger“, informiert Sektionsleiterin Sandra Timpel.