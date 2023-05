Jubel bei Ruprechtshofen und Kirnberg/Texingtal

Die Uhr tickt, wenige Sekunden sind noch zu spielen, als es noch einmal so richtig laut wird im Kilber Waldstadion: Die Volksschule Ruprechtshofen schießt im Finale gegen die Volksschule Petzenkirchen das Tor zum 1:0 – und holt sich damit den Turniersieg!

Das Team aus Kirnberg und Texingtal (blaues Dress) war bei den Mädchen das Maß der Dinge. Foto: NÖN, Michael Bouda

Emotionen waren am Donnerstag vergangener Woche ganz großgeschrieben beim Bezirksturnier des Sumsi-Erima-Kids-Cups in Kilb, natürlich gab’s auch einige kurzzeitig enttäuschte Gesichter, vor allem aber viel Spaß und Freude am gemeinsamen Fußballspielen.

350 Volksschülerinnen und Volksschüler, vor allem aus den dritten und vierten Klassen, an die 400 Fans, 60 Helferinnen und Helfer und 50 Betreuerinnen und Betreuer machten das Turnier zu einem Fußballfest. Unter den insgesamt 22 gemischten Teams konnten am Ende nicht nur die Ruprechtshofner jubeln, sondern auch die Zweitplatzierten Petzenkirchner: Beide Volksschulen fahren zum Regionalturnier am 24. Mai in Waidhofen/Ybbs. Zusammen mit dem Mädchenteam aus Kirnberg und Texingtal, das eine Klasse für sich war, gegen alle anderen sechs Volksschulen gewann – mit einem Torverhältnis von 16:0!

Organisiert wurde das Bezirksturnier von der Volksschule Hürm um Direktorin Ingrid Kaufmann und vom SCU Kilb mit Nachwuchs-Vorstand Matthias Trattner. Unterstützung erhielten sie von Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Hürm und der HAK St. Pölten. „Es war ein unglaublich cooles und perfekt organisiertes Turnier“, freute sich Trattner über viele positive Rückmeldungen. und bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern. Ebenso bedankte sich Kaufmann, die genauso begeistert war: „Wir sind froh, dass sich niemand verletzt hat und dass alles so super geklappt hat. Wir werden das Turnier nächstes Jahr sicher wieder gern organisieren.“