Großer Andrang bei Tanzturnier in Mank

Am 14. Jänner werden rund 50 Turnierpaare im Stadtsaal Mank beim Tanzturnier um den Sieg tanzen. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich über einen Bewerb voll Harmonie und Eleganz in den Standardtänzen und Sportlichkeit in den lateinamerikanischen Tänzen freuen.

Ab 17 Uhr startet die Klasse D. Die Tanzpaare mit genügend Punkten steigen in die Klasse C auf. Die höchste Klasse ist somit Klasse A, bevor die Tanzpaare in die Sonderklasse aufsteigen und damit internationales Niveau erreichen. Neben Tanzpaaren aus ganz Österreich sind auch drei Paare vom Tanzsportklub Mank mit am Parkett. Karten sind bereits in der Trafik Mank erhältlich.

Fünf Wertungsrichter entscheiden über die Platzierungen, wobei Takt, Rhythmus, Musikalität, Bewegung und Umsetzung der Charakteristik jedes Tanzes ausschlaggebend sind.