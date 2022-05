Manker Turniertanzpaare tanzten sich in Bayern aufs Podest

Werbung

Beim Bewertungsturnier mit internationaler Beteiligung in Königsbrunn in Bayern gab es für den TSK Mank viel zu holen: Drei Paare erreichten – trotz großer Konkurrenz, mehr als 20 Paare nahmen je Klasse teil – tolle Platzierungen. Silvia Bachner und Andreas Langrei ther belegten den zweiten und dritten Platz in den Klassen C II und C III. Simone Hörmann und Martin Jetschko „ertanzten“ den vierten Platz – sowohl in den Klassen C I und C II. Sylvia und Franz Huber landeten indes auf dem fünften Platz in der Klasse A III.