Melker Medaillen am Parkett

Das 23. Tanzsport-Event in Oberpullendorf im Burgenland war ein voller Erfolg. Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwangen im Takt ihr Tanzbein. Getanzt wurde in den verschiedenen Altersklassen von den Jugendbewerben über die Allgemeine Klasse bis hin zu den Senioren in den Kategorien Standard- und Lateintanz. Ein Wochenende lang wurden somit im Sporthotel Kurz erstklassige Tanzeinlagen präsentiert.

Training drei- bis viermal pro Woche

Besonders stach die Melkerin Maria Wagner gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Thomas Woisetschläger aus Gänserndorf hervor. Das für UTSC Forum-Wien startende Tanzpaar belegte jeweils in den Klassen B1 und B2 im Bewerb „Standard“ den ersten Platz und überzeugte die Jury von sich. „In zwei Wochen steht bereits der nächste Bewerb am Programm. Trainiert wird drei bis vier Mal pro Woche“, erzählt Wagner von ihrem intensiv betriebenen Hobby.

Simone Hörmann und Martin Jetschko standen ebenso am Parkett. Das für den TSK Sportunion Mank startende Tanzpaar freute sich am ersten Turniertag über die Silbermedaille in der Klasse B1 und am darauffolgenden Tag schafften sie mit Bronze ebenso den verdienten Sprung aufs Stockerl. In der Klasse B2 belegten sie Rang vier und fünf im Standardtanz.