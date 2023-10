Melkerin Maria Wagner ertanzt Edelmetall

Das Tanzsportduo Maria Wagner (Melk) und Thomas Woisetschläger (Gänserndorf) schaut auf ein spannendes und abwechslungsreiches Wettkampfwochenende zurück.

Am ersten Wettkampftag standen sie bei den österreichischen Meisterschaften der Senioren in Wels am Parkett. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwangen im Takt ihr Tanzbein und versuchten die Jury mit ihrem Auftritt zu überzeugen. Trotz starkem Starterfeld gelang dem Duo der Sprung aufs Podest und sie holten im Bewerb Standard Senioren 1A die Bronzemedaille. In der Klasse Senioren 2A reichte die Leistung für die Silbermedaille. An beiden Tagen gewannen die klaren Favoriten, wobei Wagner und Woisetschläger das Favoritenduo vor allem am zweiten Wettkampftag mit einer starken Performance herausforderte. „Zum Sieg hat es nicht ganz gereicht, aber wir sind auch auf die gewonnene Silbermedaille stolz“, freut sich Wagner.

Bei der niederösterreichischen Landesmeisterschaft lieferten Wagner und Woisetschläger einen erstklassigen Auftritt. Damit stellten sie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schatten und überzeugten die Jury mit ihrer Leistung. Das Tanzsportpaar gewann in der Klasse Senioren A2. In der S Klasse schafften sie nicht den Sprung aufs Podest. Die gegnerischen Tanzduos lieferten taktvolle Auftritte und damit verpassten sie mit Rang vier knapp das Podest. „Bei den starken Konkurrentinnen und Konkurrenten sind wir mit dem vierten Platz von acht startenden Paaren sehr zufrieden“, resümierte Maria Wagner.