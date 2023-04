Melkerin Maria Wagner: Von einem Wettkampf zum nächsten

Werbung

Das Tanzduo Maria Wagner (Melk) und Thomas Woisetschläger (Gänserndorf) bewies einmal mehr ihr Können. Das viele Proben und der volle Wettkampfkalender machen sich bezahlt. Beim Turnier Alte Donau in Wien freute sich das Duo über die Silbermedaille in der B2 und einen Sieg in der B1. Damit stiegen die beiden in die A Klasse auf. In der höheren Klasse zeigten sie einmal mehr Taktgefühl und freuten sich über den vierten und dritten Rang. Am zweiten Turniertag staubten sie weitere Medaillen ab und holten die Silbermedaille in der Klasse A1 und Bronze in der A2. Das Turnier Eleganza in Köflach verlief ähnlich erfolgreich. Sie überzeugten die Jury von sich und fuhren mit einer Gold- und einer Bronzemedaille nach Hause.