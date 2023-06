Schwungvoll am Parkett: Melkerin Maria Wagner mit zweimal Edelmetall

Das Tanzsportduo Maria Wagner (Melk) und Thomas Woisetschläger (Gänserndorf) schaut auf ein spannendes und abwechslungsreiches Wettkampfwochenende zurück. Am ersten Wettkampftag standen sie bei den Wiener Meisterschaften der Senioren am Parkett. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwangen im Takt ihr Tanzbein und versuchten die Jury mit ihrem Auftritt von sich zu überzeugen. Trotz vollem Wettkampfkalender und diszipliniertem Training mussten sich die beiden sowohl in der Klasse A1 als auch in A2 mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Der vierte Rang verunsicherte das Duo jedoch nicht. Das Tanzpaar ließ sich nicht beirren und trat voller Motivation und Konzentration am Sonntag beim Mehrflächenturnier in Wien an. Getanzt wurde in der Seniorenklasse in den Kategorien Standard- und Lateintanz. Den Start machten die Tanzpaare der Latein D Klassen um 10:30. Die Jury bewertete die erstklassigen Tanzeinlagen. Wagner und Woisetschläger, die für UTSC Forum-Wien an den Start gingen, stachen dabei heraus und freuten sich über den ersten Sieg in der Klasse A1. In der Klasse A2 schafften sie ebenso den Sprung aufs Stockerl und holten die Bronzemedaille.

Die Routine und das drei bis vier Mal wöchentliche Training machten sich bei ihrem intensiv betriebenen Hobby einmal mehr bezahlt. Nachdem die beiden im April noch in der Klasse B getanzt haben, freuen sie sich umso mehr darüber, auch in der nächsthöheren – der Klasse A – realistische Medaillenchancen zu haben.