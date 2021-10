Hörmann und Jetschko ertanzten Österreichischen Meistertitel

Sie kamen, sahen und siegten: Simone Hörmann und Martin Jetschko. An zwei Tagen ging in der Wiener Stadthalle die Österreichische Meisterschaft der Senioren in den Standardtänzen über die Bühne. Die beiden Tänzer vom Tanzsportklub Mank gewannen an Tag eins die Klasse D I und stiegen in die C-Klasse auf. Dort wartete tags darauf der Wettkampf. Und als „Neulinge“ gewannen Hörmann/Jetschko auf Anhieb! „Sie sind somit Österreichische Meister in den Standardtänzen in der Klasse Senioren C“, gratuliert Bernhard Strasser, Präsident des Tanzsportklub Mank.

Grund zu feiern gab‘s auch für die Klubkollegen Silvia Bachner und Andreas Langreither. Zuerst überzeugten die beiden mit dem vierten Platz in der Klasse Senioren D III. Dann konnten Bachner/Langreither in der Klasse Senioren D II den dritten Platz und damit ebenfalls den Aufstieg in die C-Klasse bejubeln.