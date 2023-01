Heimerfolge für Manker Tanzpaare

Werbung

Im Stadtsaal Mank hieß es Parkett frei für 60 Tanzpaare aus ganz Österreich, Tschechien und Ungarn. Der Tanzsportklub Mank veranstaltete den Bewerb voller Harmonie, Eleganz und Sportlichkeit. „Das Tanzturnier war von vorne bis hinten ein voller Erfolg“, freute sich Bernhard Strasser, Präsident des TSK Mank.

200 Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der zahlreichen Tanzpaare. Um 17 Uhr starteten die ersten Paare mit den Tänzen. Bis zum Ende sorgte der TSK Mank für einen reibungslosen Ablauf. Getanzt wurde in acht Klassen Standardtänze und einer Klasse lateinamerikanische Tänze.

Die beiden Aushängeschilder des TSK Mank, Sylvia und Franz Huber, mussten krankheitsbedingt absagen. Trotzdem freuten sich zwei Manker Tanzpaare, die erst vor Kurzem in die B-Klasse aufgestiegen waren, jeweils über die Bronzemedaille. In der Klasse B II holten Kotai/Gati (Ungarn) vor Pinter/Hinterseer (TSK Aktiv/NÖ) und Martin Jetschko/Simone Hörmann (TSK Mank) den Sieg. In der B III lauteten die Gewinner Wollmann/Wollmann (TSK Juventus/Wien) vor Haiderer/Bobek (TSK Studio XIV/Wien) mit der Silbermedaille und Andreas Langreither/Silvia Bachner (TSK Mank) auf Rang drei.

Die Startklassen sind D, C, B, A und S (Sonderklassen), die höchste Startklasse. Beginnerinnen und Beginner starten in der D-Klasse. Werden genügend Punkte erreicht, steigt man in die C-Klasse auf. Ab der S-Klasse ist man berechtigt, international zu tanzen, oder kann zu den Profis wechseln. Zu den Wertungskriterien bei dieser Präzisionssportart zählen Takt, Rhythmus, Musikalität, Bewegung und Umsetzung der Charakteristik jedes Tanzes.