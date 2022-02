Katharina Huber: „Bin froh, Teil dieses Teams gewesen zu sein“

Das Beste kommt zum Schluss: Im letzten Bewerb der Alpinen bei den Olympischen Spielen in Peking bejubelt das österreichische Team Gold! Und damit auch die St. Georgenerin Katharina Huber. Die 26-Jährige stand zwar selbst nicht am Start, hatte als Teil des sechsköpfigen Teams aber ebenso viel Grund zu feiern.

„Ich freue mich sehr, dass ich mit dem Team die Goldmedaille gewinnen konnte“, strahlt das Skiass mit Wurzeln in Krummnußbaum gegenüber der NÖN. „Auch wenn ich nicht zum Einsatz gekommenen bin, braucht jeder Teambewerb eine ‚Ersatzbank‘, auf die man im Fall des Falles zurückgreifen kann. Daher bin ich froh, Teil dieses Teams gewesen zu sein.“

Für Huber ist damit eine ereignisreiche Zeit in China höchst erfolgreich zu Ende gegangen. Nach Rang zwölf im Slalom waren in der Kombination mit Rang fünf die Medaillen in Griffweite. In der Abfahrt – neues Terrain für die Technikerin – legte sie eine enorme Steigerung hin. Dann zeigte sie noch mit der zweitbesten Zeit im Slalom auf. „Natürlich träumt man von einer Medaille, aber insgesamt wäre es eine Sensation gewesen und daher bin ich mit meinem fünften Platz sehr glücklich“, lässt Huber die Ergebnisse Revue passieren.

Die pompöse Abschlussfeier in Peking war dann noch das Sahnehäubchen. „Gemeinsam mit Sportlern aus aller Welt dieser Zeremonie beizuwohnen, hat den Olympischen Flair nochmals aufleben lassen“, schildert Huber.

Nach Heimreise ist zuerst einmal Ruhe angesagt

Mittlerweile ist Huber wieder in Österreich angekommen, der AUA-Charterflug sei „sehr angenehm“ gewesen. „Natürlich freue ich mich nach mehr als drei Wochen Aufenthalt in China sehr auf zuhause“, lacht Huber. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Medaillenempfang.

Nun stehen erst einmal einige Tage Erholung an, bevor es ins Saisonfinale im Weltcup geht. Kommende Woche wartet die Vorbereitung auf den Riesentorlauf in Lenzerheide am 6. März, danach geht‘s ins schwedische Aare, wo Huber Riesentorlauf und Slalom (11. beziehungsweise 12. März) bestreiten wird. Die letzten Rennen der Weltcupsaison steigen dann am 19. und 20. März in Meribel in den französischen Alpen.