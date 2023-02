16-jährige Chiara Semmelmeyer: Im ersten Anlauf zum Landesmeistertitel

Werbung

Das Gefühl, ganz oben zu stehen, kennt Chiara Semmelmeyer: Die 16-jährige Ybbserin hat in ihrer Tenniskarriere schon viel gewonnen, eine Landesmeisterschaft in der allgemeinen Klasse gehörte aber noch nicht dazu. Das hat sie nun geändert. Semmelmeyer triumphierte vergangene Woche bei den Indoor-Landesmeisterschaften der allgemeinen Klasse in Wiener Neudorf – und das bei ihrem Debüt.

In ihrer ersten Partie machte Semmelmeyer gleich einmal kurzen Prozess: 6:0, 6:0 schlug sie Amila Crnovrsanin vom UTC Mistelbach. „Das war ein guter Start in das Turnier, mit dem ich arbeiten konnte“, blickt die 16-jährige Spielerin des Sportunion TC St. Johann (Bezirk Amstetten) zurück.

„Gebraucht, bis ich wieder Rhythmus gefunden habe“

Deutlich größer war die Hürde im Halbfinale. Den ersten Satz gegen Anna Gröss gewann Semmelmeyer knapp mit 7:5. Daraufhin stellte die Gegnerin vom TC Tulln ihren Aufschlag um.„Dadurchmussteich mein Spiel anpassen. Ich habe etwas gebraucht, bis ich wieder meinen Rhythmus gefunden habe“, schildert Semmelmeyer. Gröss gewann 6:4, womit es in den dritten Satz ging. In dem behielt Semmelmeyer aber klar die Oberhand, zog mit einem 6:3 ins Finale ein.

Das Endspiel hatte dann etwas von einem Déjà-vu: Dort wartete nämlich Kasandra Leoni Djekic, gegen die Semmelmeyer bei der Jugendlandesmeisterschaft vergangenes Jahr knapp das Nachsehen hatte. „Aber jetzt habe ich am Finaltag meine Leistung abrufen können“, sagt Semmelmeyer, die nichts anbrennen ließ. Mit einem deutlichen 6:3, 6:2 krönte sich Semmelmeyer zur Landesmeisterin. „Ich bin sehr glücklich darüber, weil ich noch nie Landesmeisterin in der allgemeinen Klasse geworden bin“, strahlt die Ybbserin.

Verschnaufpause gibt‘s nach dem Landesmeistertitel keine: Nächste Woche ist Chiara Semmelmeyer beim international besetzten ITF-Turnier in Wolfsberg im Einsatz, im März wartet dann die U18-Staatsmeisterschaft in Enns.

Auer: Triumph im Champions-Tie-Break

Jubelten über den Landesmeistertitel im Doppel: Andreas Trinko und der Ruprechtshofner Johannes Auer (von links). Foto: privat

Semmelmeyer war dabei nicht die einzige Bezirksvertreterin, die in Wiener Neudorf auftrumpfte. Bei den Landesmeisterschaften gelang nämlich dem Ruprechtshofner Johannes Auer von der Sportunion Purgstall gemeinsam mit Doppelpartner Andreas Trinko (UTC Waidhofen/Thaya) eine große Überraschung. Trotz einer schwierigen Auslosung holten die beiden den Landesmeistertitel im Doppel. So bezwang das Duo die topgesetzten Matteo Semmelmeyer – Chiaras Bruder – und Elias Hoxa in der ersten Runde mit 6:2 und 6:4. Im Finale setzten sich Auer und Trinko gegen Felix Fischer und Nico Ganser erst im Champions-Tie-Break durch. Die Partie endete mit 6:1, 6:7 und 12:10.