Die Einsermannschaft des UTC Melk liegt mit drei Punkten Rückstand am Ende der Meisterschaftswertung. Im Heimspiel gegen den UTC Biberbach mussten sie eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen.

„Wir hatten mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen und wussten, dass es eine enge Angelegenheit gegen den UTC Biberbach wird“, erklärte Jakob Langer, Beirat beim UTC Melk.

Siege für Kaufmann und Holly

Im Einzel siegten Nummer eins Dominik Kaufmann und Michael Holly. Im Doppel entschieden die Melker sogar zwei Spiele für sich. Das Duo Hafenmayr/Höfer gewann in drei Sätzen. Kaufmann/Holly erkämpfte mit 7:5, 7:5 den Sieg. „Wir sind auch in den letzten Jahren immer zwischen Klasse A und Klasse B gesprungen. Heuer hat es für den Klassenerhalt leider nicht gereicht“, bedauerte Langer.

Die Herrenmannschaft des ASK Ybbs musste im Auswärtsspiel gegen den UTC Scheibbs ebenso eine 3:6-Niederlage hinnehmen.

ASK Ybbs-Damen erfolgreicher als Herren

Damen A. Die Einsermannschaft des ASK Ybbs konnte die Siegesserie der Blindenmarkterinnen beenden. Im Heimspiel der Donaustädteriinnen besiegten sie die routinierte Mannschaft mit einem Endergebnis von 4:3.

Die talentierte Chiara Semmelmayer bezwang Dagmar Heindl in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3. Den Ybbserinnen Neumann und Gattermann gelang es ebenso, ihre Spiele für sich zu entscheiden. Wagner und Bader holten Punkte für den TC Blindenmarkt.

„Wir wussten, dass die Spiele gegen die Ybbserinnen knapp werden und rechneten nicht mit einem Sieg“, erklärte Mannschaftsführerin Dagmar Heindl. Im Doppel sicherten sich beide Mannschaften jeweils einen Punkt. „Aufgrund von Personalmangel mussten zwei Spielerinnen aus der Zweiermannschaft einspringen, wodurch unsere Mannschaft nicht mit voller Stärke am Platz stand“, meinte Heindl.

St. Valentin an der Spitze

Somit liegen der ASK Ybbs und der TC Blindenmarkt punktegleich am zweiten und dritten Tabellenrang. Mit einem Punkt Vorsprung führt der TC St. Valentin die Wertung an. Die Blindenmarkterinnen seien aber mit ihrer Leistung zufrieden. Ziel für diese Saison sei gewesen, in der Klasse A vorne mitzuspielen, und das haben sie geschafft, freute sich Heindl.