Blindenmarkt feiert den Titel

KREISLIGA WEST A Jetzt ist es amtlich: Die Blindenmarkterinnen sind Meister der Kreisliga A. Schon die gesamte bisherige Saison waren Mannschaftsführerin Dagmar Heindl und ihr Team das Maß der Dinge, hatten aus den ersten fünf Partien jeweils das Punktemaximum mitgenommen. Am vergangenen Wochenende stand nun das Gipfeltreffen mit den zweitplatzierten Scheibbserinnen an. Und auch da gab sich der TC Blindenmarkt keine Blöße, gewann 6:1 und kürte sich damit zum Meister – so wie bereits vergangene Saison. „Natürlich ist die Freude wieder groß“, sagt Heindl.

Vergangenes Jahr scheiterten die Blindenmarkterinnen dann im Herbst an Klosterneuburg 2, um in die Landesliga aufzusteigen. Nun warten auch diesen September zwei Partien im Rahmen des Aufstiegsplay-offs. „Wir werden es wieder probieren“, erklärt Heindl. Bis dahin steigt am kommenden Samstag noch das letzte Spiel der Kreisliga in Wieselburg.

Die Texingtalerinnen feierten zuletzt einen 5:2-Sieg über Göstling und spielen am Samstag daheim gegen Scheibbs um den zweiten Platz. Texingtal liegt punktegleich (15) vor Scheibbs auf Rang zwei.

BUNDESLIGA DAMEN UPO Weiter zittern um den Verbleib in der Bundesliga heißt es für die „Wachauerinnen“ rund um die Ybbserin Chiara Semmelmeyer. „Der Kampfgeist aller Girls war wieder vorbildlich, leider fehlte uns zum zweiten Mal hintereinander das Quäntchen Glück in den Matchtiebreaks“, resümiert der Coach der jungen Dürnsteiner Damenequipe, Peter Hinterhölzl, nach der 2:5-Heimniederlage gegen den Tabellennachzügler Graz. Semmelmeyer steuerte dabei beide wichtigen Punkte bei: im Spitzeneinzel souverän gegen die Grazerin Marlene Hermann 6:1, 6:1 und im Einser-Doppel mit Christina Wolfgruber 6:4, 4:6, 10:1. „Die letzte Runde auswärts gegen Scherb/Rainbach am 24. Juni wird über den Klassenerhalt entscheiden. Unsere Girls werden nach ihrer insgesamt höchst erfreulichen ersten Bundesliga-Saison nochmals alles in die Waagschale werfen, um einen Sieg einzufahren“, gibt sich Mannschaftsführerin Christina Wolfgruber optimistisch.