Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die Landesliga

Der TC Blindenmarkt I traf in der ersten Runde der Aufstiegsspiele in die Landesliga auf den ULTC Raika Raabs II. Dabei holten die Blindenmarkterinnen einen klaren 0:7-Sieg. Dagmar Heindl gewann ihr Spiel mit 1:6, 0:6. Ebenso leichtes Spiel hatten Karina und Maria Wagner, die ihre Gegnerinnen in zwei Sätzen besiegten. Andrea Digruber und Kornelia Krimm holten die restlichen Punkte.

Die Doppelspiele verliefen ebenso zugunsten des TC Blindenmarkt. In der zweiten Runde besiegte die Damenmannschaft ihre Gegnerinnen aus Groß-Enzersdorf am Mariensee mit einem Endergebnis von 6:1. Einzig Barbara Krimm musste sich im Heimspiel ihrer Konkurrentin geschlagen geben. Im Doppel bewiesen die Blindenmarkt-Duos abermals ihr Können.