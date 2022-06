Blindenmarkterinnen waren Maß der Dinge

Werbung

Sie kamen, sahen und siegten: Anders ist die Saison der Blindenmarkterinnen nicht zu beschreiben. Mit sieben Siegen aus sieben Begegnungen setzten sie sich in der Kreisliga A die Krone auf.

„Wir haben eigentlich alles recht souverän und deutlich gewonnen“, blickt Mannschaftsführerin Dagmar Heindl auf die Erfolgssaison zurück. Die beiden Titelmitkonkurrenten St. Valentin und Waidhofen/Ybbs warteten dabei gleich in den ersten beiden Runden. Die Partie gegen Waidhofen war mit einem 5:2 auch der einzige Sieg, in dem die Blindenmarkterinnen einen Punkt abgaben. „Das waren rückblickend die zwei entscheidenden Partien. Damit haben wir den Grundstein gelegt“, sagt Heindl. Bis auf die Waidhofen-Partie und den 6:1-Bezirksderbysieg über Texingtal gewannen Heindl und Co. alle Begegnungen glatt mit 7:0, gegen St. Valentin und St. Johann gaben sie nicht einmal einen Satz ab.

„Hatten damit gerechnet, dass wir vorne mitspielen“

Dass es am Weg zum Meistertitel so gut lief, kam nicht von ungefähr. Die Saison 2021 schlossen die Blindenmarkterinnen hinter St. Valentin und Ybbs auf Rang drei ab, wobei Karina Wagner den Großteil der Saison verletzt passen musste und es immer wieder Ausfälle gab. Nun war das Team wieder vollzählig. „Deshalb hatten wir schon damit gerechnet, dass wir vorne mitspielen“, sagt Heindl. Denn: „Wir konnten unsere Erfahrung und unsere Routine einbringen.“

Diese Erfahrung und Routine wird nun im September gefragt sein, wenn die Relegation für den Aufstieg in die Landesliga B wartet. „Wir werden einfach schauen, was möglich ist“, wollen Heindl und Co. alles geben. Nach dem Abstieg 2019 und drei Saisonen in der Kreisliga ist die Rückkehr in die Landesliga für die Blindenmarkterinnen damit zum Greifen nah.