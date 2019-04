Es ist die Erfüllung eines lang gehegten Traums. „Seit ich 13 oder 14 Jahre alt war, möchte ich in die USA gehen, um Tennis zu spielen“, erzählt Christof Zeiler. Am 24. August wird der Krummnußbaumer in den Flieger steigen, denn am 3. September ist Semesterbeginn – an der Monmouth University an der amerikanischen Ostküste in New Jersey.

Der Auswahlprozess war über zwei Jahre gegangen, nach verschiedenen Tests, Korrespondenzen mit mehreren Trainern und dem Besuch dreier Universitäten fiel der Entschluss schließlich. Was sprach für Monmouth? „Die Mannschaftskollegen und die Trainer, aber auch die Nähe zum Strand und zu New York City. Und dass es eine eher kleine Privatuniversität ist – dort hat mir der Campus am besten gefallen“, schildert Zeiler.

Mit seinem bisherigen Können im Tennis erhält der 18-Jährige ein Stipendium, vier Jahre wird das Studium, bei dem er sich auf Wirtschaft konzentrieren möchte, dauern. Großgeschrieben wird dabei klarerweise Tennis. „Von Montag bis Freitag gibt es einen fixen Trainingsplan, an den Wochenenden sind entweder Wettkämpfe oder individuelles Training“, sieht der Krummnußbaumer dadurch die ideale Vereinbarkeit von Studium und Sport: „In Österreich wäre das so nicht möglich.“

Die Vereinbarkeit von Tennis und Schule ist derzeit ein großes Thema für Zeiler: Die schriftliche Matura und der Saisonauftakt in der Landesliga-Mannschaft des UTC Amstetten stehen gleichermaßen vor der Tür. „Es ist schwierig, ich probiere aber, alle zwei bis drei Tage am Platz zu stehen“, peilt Zeiler an, mit dem Amstettner Team wieder um den Titel mitzuspielen.