„Wir freuen uns alle schon riesig auf den neuen Platz“, erzählt USV-Obmann Michael Mosgöller. Seit 1992 hat der alte Platz bestanden, mit der Hilfe der Marktgemeinde, der Sportunion und des Landes konnte die Generalsanierung in Angriff genommen werden.

Die entsprechenden Arbeiten wurden Mitte Mai gestartet und können voraussichtlich kurz vor Ferienbeginn abgeschlossen werden. Im Zeitraum der Sanierung ist die Tennisanlage gänzlich gesperrt – der Fitnessraum ist aufgrund der aktuellen Covid-19-Bestimmungen ebenso noch behördlich gesperrt. Der Kunstrasenbelag samt Netz und Unterbau wird gänzlich getauscht und erneuert. Der neue Belag erhält die Vereinsfarben Blau-Weiß.

Vereinfacht wird in der Folge die Platzreservierung mittels Smartphone-App. Gastspieler können sich an Mosgöller unter ( 0676 7400593 wenden. Geplant sind in den Sommermonaten Tenniskurse für Jung und Alt. Mosgöller: „Mit dem neuen Platz wollen wir noch mehr Menschen für den Tennissport interessieren.“