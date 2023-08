Werren und Ebster siegten bei erstklassigem ÖTV-Turnier in Kilb

Bei den Herren standen 34 Spieler beim hochkarätig besetzten Kilber ÖTV Turnier auf der Anlage. Laut ÖTV-Rangliste waren ebenso die Nummer 27 Mario Haider-Maurer und die Nummer 28 Paul Warren gemeldet. Bei den Damen standen von den zwölf Top-Spielerinnen Österreichs gleich sechs Spielerinnen in Kilb am Platz. Insgesamt matchten sich 20 Spielerinnen um die Medaillen und das Preisgeld. Angeführt wurde die Setzliste durch die Nummer drei Anna-Lena Ebster.

„Der Dienstag und Mittwoch waren besonders wegen der schlechten Wetterprognosen eine Herausforderung, jedoch meinte es der Wettergott gut mit dem UTC und wir mussten nur vier Spiele am Dienstagvormittag in der Halle austragen“, zeigte sich Turnierleiter Robert Birwipfel erleichtert. Bereits am Nachmittag wurden die Matches wieder auf die Anlage verlegt und Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Tennis auf höchstem Niveau.

Bei angenehmeren Temperaturen kämpften sich Mario Haider-Maurer und Paul Werren sowie Anna-Lena Ebster und Maren Benko ins Finale. Bei den Herren setzte sich Paul Werren knapp mit 6:3 und 6:4 durch. Das Ergebnis bei den Damen war eindeutiger, jedoch war die Spielzeit gleich lange wie die der Herren und Anna-Lena Ebster ging mit 6:2 und 6:1 erfolgreich vom Platz.

Niederlage. Chiara Semmelmeyer aus Ybbs musste sich Maren Benko geschlagen geben und schaffte damit nicht den Aufstieg in die nächste Runde.

„Erfreulich aus heimischer Sicht war die Qualifikation von Dietmar Wieser und Michael Ebner für den Hauptbewerb. Beide schafften den Sprung in die zweite Runde nicht“, berichtete Birwipfel. Zu den Höhepunkten des Turniers zählten die 19 Spiele am Montag und die überraschende Niederlage, der auf Platz zwei gesetzten Vorjahressiegerin Nadja Ramskogler. Birwipfel bedankte sich im Namen des UTC Kilb bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern und gratulierte Ebster sowie Werren zum verdienten Turniersieg.