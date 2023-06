ASK Ybbs steht vor Schicksalsspiel

HERREN LANDESLIGA C1. Das Ybbser Herrenteam lieferte bei Schottwien einen harten Kampf ab, Jan Sadlo und Paul Kubiczek gewannen gleich. Alle weiteren Einzel gingen über drei Sätze, jedes Mal hatten die Ybbser aber das Nachsehen. Und in den drei Doppel gab's dann ebenfalls nichts zu holen. Trotzdem sieht Mannschaftsführer Christian Bergauer eine sehr positive Entwicklung: „Jan Sadlo und Paul Kubiczek steigern sich von Partie zu Partie. Sie sind ein richtiger Rückhalt.“

Dieser Rückhalt wird am kommenden Sonntag bei Tabellennachbar Zwettl gefragt sein. Die Ybbser liegen derzeit vor Zwettl auf Rang fünf unter insgesamt acht Teams. „Das wird ein kleiner Showdown. Wer gewinnt, sollte es geschafft haben, wer verliert, ist mitten im Abstiegskampf“, blickt Bergauer in Richtung des Schicksalsspiels.

HERREN KREISLIGA A. Melk musste sich in Wieselburg 3:6 geschlagen geben und liegt damit auf dem letzten Tabellenplatz. Erfolgreich waren Hubertus Weinzierl und Armin Azodi im Einzel sowie Dominik Kaufmann und Azodi im Doppel.

HERREN KREISLIGA B. Niederlagen setzte es für die Bezirksvertreter in der Kreisliga B2: Aggsbach Dorf verlor gegen Ardagger 2:7, St. Martin gegen Purgstall 2 1:8 und Loosdorf bei Greinsfurth 2:7.

HERREN KREISLIGA C. In der Kreisliga C2 rollt der Leonhofner Express unaufhaltsam in Richtung Titel. Mit einem 7:2 gegen Zeillern 2 holte das Einserteam des UTC Leonhofen neuerlich vier Punkte und liegt weiter an der Spitze. „Wir haben unsere Tabellenführung weiter ausgebaut und nachdem Scheibbs jetzt verloren hat, sind wir zuversichtlich und geben alles, damit wir wirklich aufsteigen“, sagt Einserspieler Maximilian Siebeneicher. Erster Verfolger der Leonhofner ist jetzt Petzenkirchen mit vier Zählern Rückstand.

Das Leonhofner Einserteam hat mittlerweile 15 Punkte aus vier Runden und führt die Kreisliga C2 an. Florian Gruber, David Scherz, Martin Ungler, Maximilian Siebeneicher, Mario Gruber und Christopher Starkl (v. l.). Zudem fuhr die zweite Mannschaft in der Kreisliga D2 einen 9:0-Sieg ein. Foto: UTC Leonhofen

Blindenmarkterinnen weiter eine Klasse für sich

DAMEN KREISLIGA A. Das Einserteam des TC Blindenmarkt ist in der Kreisliga A weiterhin nicht zu stoppen. Gegen Göstling gewannen Mannschaftsführerin Dagmar Heindl und Co. glatt mit 7:0. In den bisherigen vier Runden punkteten die Blindenmarkterinnen jeweils voll und gewannen 27 von 28 Matches – und 54 von 58 Sätzen. Damit thronen die Blindenmarkterinnen weiter auf der Tabellenspitze – vier Zähler vor den Konkurrentinnen aus Scheibbs, gegen die es dann am 17. Juni geht.

Eine knappe 3:4-Niederlage mussten die Texingtalerinnen um Mannschaftsführerin Julia Fuchs auswärts beim TC St. Valentin einstecken. Der UTC Texingtal liegt damit punktegleich hinter St. Valentin (jeweils acht Zähler) auf dem vierten Tabellenrang.

DAMEN KREISLIGA B. Weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Kreisliga B1 ist das Ybbser Team. Auch Zeillern schlug der ASK klar mit 6:1 und hat damit 14 Punkte aus den ersten vier Runden geholt. Den ersten Saisonsieg – und dann gleich ein 7:0 – feierten die Melkerinnen gegen Biberbach.

Deutlich war auch der Erfolg von Blindenmarkts zweiter Mannschaft in der Kreisliga B2: 6:1 gewann man bei Haidershofen 2 und liegt damit auf dem dritten Tabellenrang. Knapp mit 4:3 konnten sich die derzeit sechstplatzierten Petzenkirchnerinnen gegen St. Georgen/Reith durchsetzen und diese damit in der Tabelle überholen.

DAMEN KREISLIGA C. In der Kreisliga C2 fuhr der UTC Leonhofen mit einem 5:2 über Zeillern 2 den ersten Sieg ein.

Die Pöggstallerinnen feierten in der Kreisliga C1 mit einem 6:1 gegen Weistrach ihren zweiten Saisonsieg und liegen damit nach vier Runden auf Rang fünf.

Weiter auf den ersten Sieg warten muss dagegen das zweite Team aus Ybbs. Das 1:6 gegen den UTC Winklarn bedeutete die vierte Niederlage in der vierten Begegnung.