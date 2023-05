Ybbser Herrenteam: Auf den letzten Drücker

„Es war die erwartet enge Partie“, sagt Ybbs' Mannschaftsführer Christian Bergauer. Und wie sie das war. 3:3 stand es nach den Einzeln gegen Krems-Mitterau, besonders stark Julian Redl, den dann aber Krämpfe plagten. Wegen eines Gewitters ging's für die Doppel in die Halle. Dort glänzten zunächst Jan Sadlo und Paul Kubiczek. Nachdem das zweite Doppel verloren ging, mussten die „Altmeister“ Manfred Eberl und Roland Bauer die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das taten sie, kämpften sich nach einem 5:7 mit 6:0 und 10:1 eindrucksvoll zurück. „Die Liga ist sehr eng, aber wenn wir aus den letzten vier Runden noch einen Sieg holen, sollte das der Klassenerhalt sein“, ist Bergauer zuversichtlich.

Eine wahre Nervenschlacht lieferten sich die Melker Florian Rath, Horst Höfer, Hubertus Weinzierl, Michael Holly, Armin Azodi und Peter Netzberger in der Kreisliga A in Scheibbs: Bis auf ein Einzel gingen alle Partien über drei Sätze. Letztendlich verlor Melk aber 3:6.

In der Kreisliga B2 standen sich Aggsbach Dorf und Loosdorf im Bezirksduell gegenüber. Die Aggsbacher setzten sich mit 5:4 durch und liegen damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die dritte Niederlage musste der UTC St. Martin einstecken – 1:8 bei St. Valentin 2.

Ybbs' Zweierteam gewann in der Kreisliga C1 9:0 bei Neuhofen, musste dann aber ein 2:7 im Derby bei Wieselburg 2 hinnehmen. Ein 1:8 setzte es für die Erlaufer bei Waidhofen/Ybbs 2. Den dritten Sieg im dritten Match feierte Tabellenführer UTC Leonhofen in der Kreisliga C2 – 6:3 gegen Kematen. Petzenkirchen schlug zu Christi Himmelfahrt Zeillern 2 7:2, Mank verlor gegen Scheibbs 3 3:6, ebenso wie Schollach bei Zeillern 2. In der Kreisliga C3 behielt Kleinregion Nibelungengau gegen Böhlerwerk 2 mit einem 5:4 die Oberhand. Neumarkt musste sich Ardagger 2 3:6 geschlagen geben, Pöggstall verlor beim TC St. Valentin 4:5.