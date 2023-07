Tennisspektakel in Kilb

Der Union Tennis Club Kilb veranstaltet vom 22. bis 26. Juli ein ÖTV-Turnier auf der Kilber Tennisanlage. Somit ist das Turnier bereits in vollem Gange. Samstag wurde ein Qualifikationsspiel ausgetragen. Seit Sonntag steht das Hauptfeld am Tennisplatz und kämpft um jeden Punkt. Bei den Damen ist die Vorjahressiegerin Nadja Ramskogler bereits ausgeschieden. Die derzeitige Favoritin heißt Anna-Lena Ebster. Die 19-jährige Tirolerin ist auf bestem Weg zur Goldmedaille.

Das junge Tennistalent Chiara Semmelmeyer aus Ybbs steht ebenso am Platz, will in ihren Spielen alles geben und spielt definitiv auch um einen der Stockerlplätze mit. Bei den Herren musste sich der Bruder von Chiara, Matteo Semmelmeyer, in einem spannenden Spiel geschlagen geben. War der erste Satz noch klar verloren, verlief der zweite Satz auf Augenhöhe und musste nur knapp abgegeben werden. Die Herren und Damen Einzel starten täglich ab 10 Uhr am Vormittag. Der Sprung aufs Podest und damit das Preisgeld im Wert von 2.400 Euro sind heiß begehrt. Die Finalspiele sind am Mittwoch ab 17 Uhr auf der Tennisanlage in Kilb geplant. Der Union Tennis Club Kilb freut sich auf viele Besucher, die dem Tennisspektakel folgen wollen.