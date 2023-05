Leonhofen will nächsten Aufstieg

Die Tennissaison steht vor der Tür und der UTC Leonhofen will durchstarten. Vergangene Saison feierten die Leonhofner schon zwei Meistertitel: Das Zweierteam stieg von der E- in die D-Klasse auf, das Dreierteam von der F- in die E-Klasse.

Nun will das erste Team des UTC in der C-Klasse angreifen. „Der Plan ist der Aufstieg: Wir haben von der Spielstärke her die beste Mannschaft“, sagt Leonhofens Top-Spieler Maximilian Siebeneicher. Von 19. bis 23. April haben sich die Leonhofner beim Trainingslager in Pula (Kroatien) den Feinschliff geholt. Los geht‘s für das Einserteam am kommenden Sonntag in Pöchlarn bei Kleinregion Nibelungengau 2.