Loosdorfer Open war ein voller Erfolg

Insgesamt 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen bei der Premiere der ARDEX-Open im Tenniszentrum Loosdorf am Platz. Das erstmalig ausgetragene ITN-Turnier zeigte sich als voller Erfolg. In zwei Bewerben trotzten die Tennisspielerinnen und Spieler den hohen Temperaturen und kämpften um die Stockerlplätze. Den Sieg im A-Bewerb holte sich Martin Brandhofer vom Sportklub Amstetten mit einem 2:6, 6:3 und 11:9 Finalsieg gegen den Schollacher Rene Fuchs. Platz drei ging an den Loosdorfer Lokalmatador Stefan Mittelstrasser. Im B-Bewerb ging der Sieg an den jungen Gerersdorfer Joachim Schoderböck, der einen knappen 6:7, 6:3 und 10:8 Finalsieg gegen Leopold Sieberer feierte. „Wir erlebten spannende Matches, gute Stimmung und ein mehr als gelungenes Tenniswochenende“, freut sich das Organisationsteam rund um Lukas Feiertag bereits auf das nächste Turnier.