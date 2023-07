Der UTC Melk hat mit einem 6:0-Sieg im Play-off über Ulmerfeld/Hausmening 2 den Kreismeistertitel in der Klasse Senioren 35+ gefeiert. „Wir haben uns extrem gefreut, dass wir den Kreismeistertitel geholt haben“, erzählt Mannschaftsführer Matthias Dallinger. Am 7. Oktober wartet das Spiel um den Aufstieg in die Landesliga.