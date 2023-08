Melkerin Wagner kürt sich zur österreichischen Meisterin

Der Wettergott hatte es nicht gut gemeint mit der Österreichischen Seniorenmeisterschaft beim UTC La Ville im 23. Wiener Gemeindebezirk. Maria Wagners Partien waren allesamt als Nightsessions ab Dienstag angesetzt. Weil die Witterung den Turnierplan aber durcheinanderwarf, musste sie am Sonntag spätabends aufschlagen. „Trotzdem hat es sehr gut geklappt“, erzählt die 41-jährige Melkerin in Diensten des TC Blindenmarkt.

Ihre Gegnerinnen in der Klasse 40+: Toril Jones vom 1. Klosterneuburger Tennisverein und Teresa Roschütz vom TC Kalksburg aus Wien. Und Wagner ließ weder in der ersten noch in der zweiten Partie etwas anbrennen. „Ich bin eigentlich relativ locker durch meine Matches durchgekommen“, blickt sie zurück. Jones besiegte sie klar in zwei Sätzen mit 6:3, 6:1. Und auch Roschitz ließ sie keine Chance - 6:2, 6:3. Nur einen kleine Durststrecke hatte Wagner. „Beim Ausservieren bin ich ein bisschen nervös geworden. Ich hatte schon 5:0 geführt, musste dann aber ein paar Ehrenrunden drehen“, schmunzelt sie.

Nach Titel im Winter nachgelegt

Der Jubel war nicht weniger groß: Souverän hat sich Wagner zur Österreichischen Meisterin gekürt - nur wenige Monate nach ihrem Triumph in der Halle, wo sie ebenfalls nicht zu schlagen war. „Es freut mich natürlich sehr, dass ich den Titel vom Winter draußen bestätigen konnte“, sagt Wagner.

Nun geht's für Wagner, die auch leidenschaftliche Turniertänzerin ist, zum Tanz-Trainingslager in die Steiermark nach Söchau. Der Tennisschläger bleibt einsweilen eingepackt. Wagner: „Vielleicht spiele ich noch ein paar Turniere, das ist aber noch nicht fixiert.“