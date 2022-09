Semmelmeyer Geschwister nicht zu schlagen bei Stadtmeisterschaft

Werbung

Bei den Ybbser Stadt- und Vereinsmeisterschaften kämpften rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Bewerben. Wie erwartet feierten die Semmelmeyer-Geschwister Chiara und Matteo zum sechsten Mal den Sieg in den beiden Hauptbewerben. Auf Rang zwei landeten Barbara Neumann und Manfred Eberl. Der ASK-Obmann Christian Eplinger schaffte es im Herren-Einzel ebenso aufs Stockerl und holte gemeinsam mit Patrick Bruckner im Doppel den Stadtmeistertitel. Das Duo verwies Christian Bergauer und Hubert Steiner auf Platz zwei. Im Mixed-Doppel waren Manuela Hainzl und Arnold Schönbichler nicht zu schlagen. Barbara Neumann und Ewald Dangl sicherten sich Silber.

In der Jugendwertung siegte Lukas Hintersteiner vor Markus Vornwagner und Paul Ettlinger. Doch nicht nur die Jugend wagte sich auf den Platz, sondern auch die eingespielten Senioren. In der +56-Wertung behauptete sich Richard Semmelmeyer. Neben den Stadtmeisterinnen und Stadtmeistern wurde auch die Einser-Herrenmannschaft geehrt, die sich zum Meister der Kreisliga kürte und ohne Niederlage den Aufstieg in die Landesliga C schaffte.