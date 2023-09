Tennismeister in Ybbs und Texingtal gekrönt

Der 21-jährige Ybbser Matteo Semmelmeyer sicherte sich bereits zum sechsten Mal den Stadt- und Vereinsmeistertitel. Dabei gewann er alle Spiele souverän. Das Tennistalent liegt in der ÖTV-Rangliste in der Allgemeinen Klasse auf dem 97. Platz. Das bedeutet, Semmelmeyer zählt zu den besten 100 Tennisspielern Österreichs. Auf Rang zwei landete Roland Bauer.

Manuela Hainzl entschied die Damenwertung der Stadtmeisterschaften für sich. Gottsdorferin Barbara Neumann krönte sich zur Vereinsmeisterin. Bronze belegten Sonja Veigl und Alex Ebner. In der Jugendwertung freute sich Lukas Hintersteiner vor Daniel Binder über den Sieg.

Drei Wochen kämpften im August über 60 Spielerinnen und Spieler Runde für Runde um Punkte. ASK-Bau-Pöchhacker-Ybbs-Tennis-Obmann Thomas Pöchhacker, Vorstandsmitglieder Robert Breuss und Philipp Ehn gratulierten bei der Abschlussfeier und Siegerehrung allen Siegerinnen und Siegern der Stadt- und Vereinsmeisterschaften recht herzlich.

Auch Titel im Texingtal vergeben

51 Spielerinnen und Spieler nahmen dieses Jahr in zehn verschiedenen Bewerben bei der Vereinsmeisterschaft des UTC Texingtal teil. Mit spannenden Spielen und vielen Zusehern wurde dem Platz noch ein würdiger Abschluss bereitet, bevor die Umbauarbeiten beginnen. Die Sieger: Herren A: Josef Kozisnik; Damen A: Julia Fuchs; Herren B: Roland Fuchs; Damen B: Miriam Lindner; Herren C: Alexander Gansberger; Kinder U11: Rafael Fuchs; Jugend: Emily Wieseneder; Herren Doppel: Josef Riegler und Mario Will; Damen Doppel: Kathrin Stöckl/Julia Fuchs; Mixed Doppel: Martina Lienbacher/Johannes Franc.