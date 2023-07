UTC Kilb lädt zum ÖTV-Turnier

Der Union Tennis Club Kilb lädt zum ÖTV-Turnier auf den Tennisplatz ein. Bereits zum 27. Mal organisiert der Tennis Club Kilb das Tennisturnier. Vom 22. – 26. Juli sind alle Tennisbegeisterten eingeladen auf die Kilber Tennisanlage zu kommen. Bei den Damen wird in der Kategorie III und bei den Herren in der Kategorie II gespielt. Am Samstag, dem 22. Juli starten die Qualifikationsspiele für den Hauptbewerb. Vom 23. Bis 26. Juli wird in den Hauptbewerben um jeden Punkt gespielt.

Die Herren und Damen Einzel starten täglich ab 10 Uhr am Vormittag. Der Sprung aufs Podest und damit das Preisgeld im Wert von 2.400 Euro ist heiß begehrt. Die Finalspiele sind am Mittwoch ab 17 Uhr auf der Tennisanlage in Kilb geplant. Der Union Tennis Club Kilb freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die dem Tennisspektakel mit erstklassigen Spielen folgen wollen. Für das leibliche Wohl der Sportlerinnen und Sportler sowie auch Zuschauerinnen und Zuschauer ist gesorgt. Mit Grillspezialitäten, Bier vom Fass und selbstgebackenen Mehlspeisen werden die Besucherinnen und Besucher verwöhnt.