Ybbs bejubelt Rückkehr in die Landesliga

Vor genau zehn Jahren mussten die Ybbser Herren der Landesliga adieu sagen. Nun feiert das ASK-Team die Rückkehr: Ybbs hat sich zum Kreisliga-Meister gekürt. „Die Freude ist sehr groß – der Aufstieg war unser großes Ziel“, sagt Mannschaftsführer Christian Bergauer.

Und der ASK war von Beginn der Saison an fokussiert. „Ein Aufstieg ist immer schwieriger, als sich in einer neuen Liga zu halten – alle sieben Spiele müssen passen“, erklärt Bergauer. Für die Mission Landesliga verstärkten sich die Ybbser mit einem zweiten tschechischen Spieler nach Vereinsroutinier Jan Sadlo: Jan Jochmann. Zudem kämpfte sich der erst 17-jährige Benjamin Kotzaurek ins Team und gewann sechs seiner sieben Einzel. „Er war erstmals eine Stütze im Einzel. Das ist Motivation für die Jungen, die mit der Zweiermannschaft in der C-Liga spielen“, gratuliert Bergauer dem Talent.

Titel stand schon vor dem Saisonfinale fest

Die letzte Saisonbegegnung am Sonntag gegen Scheibbs 2 gewann der ASK klar mit 7:2. Da Verfolger St. Pantaleon am Vortag verloren hatte, waren die Ybbser schon vor dem Finale fix Meister. Die ganze Saison betrachtet, ließ der ASK nichts anbrennen, holte immer das Punktemaximum von vier Zählern – bis auf eine Partie. Nämlich beim – im Nachhinein vorentscheidenden – Duell mit St. Pantaleon, das die Ybbser 5:4 gewannen. Und das auf kuriose Weise: Hannes Krimm und Robert Breuss holten das entscheidende Doppel, wobei Breuss nur einmalig eingesprungen war.

Kommende Saison heißt es nun Landesliga C – bei den Herren gibt es, anders als bei den Damen (mehr auf Seite 76), keine Relegation. Bergauer und Co. sind höchst motiviert: „Wenn wir so spielen wie heuer und alle fit sind, können wir sicher im vorderen Drittel mitspielen.“