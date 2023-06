Ybbser haben's in eigener Hand

HERREN LANDESLIGA C1 Zwettl gegen Ybbs: Die Partie der Tabellennachbarn am vergangenen Sonntag im Waldviertel hatte Vorentscheidungscharakter für den Kampf um den Ligaver-bleib.

Und die Ybbser mussten sich mit 4:5 geschlagen geben. „Es war eine ausgesprochen knappe Niederlage“, erklärt ASK-Mannschaftsführer Christian Bergauer. Besonders knapp war es beim jungen Samuel Etlinger, der im dritten Satz zwei Matchbälle vergab und dann noch knapp verlor. Ein Ausrufezeichen setzte Rainer Winninger, der zum ersten Mal seit elf Jahren wieder ein Meisterschaftsspiel bestritt – er sprang für den am Knie verletzten Manfred Eberl ein. „Er hat seine Sache tadellos gemacht“, sagt Bergauer. Winninger gewann auf Vier klar mit 6:2, 6:2. Ansonsten waren für den ASK noch Jan Jochmann im Einzel sowie Jan Sadl/Julian Redl und Paul Kubiczek/Roland Bauer im Doppel erfolgreich.

Ybbs liegt nun auf dem drittletzten Tabellenplatz, die beiden letzten Teams müssen von der Landesliga wieder in die Kreisliga absteigen. Was den Ybbsern aber in die Karten gespielt hat: Krems-Mitterau hat seine Begegnung mit Muckendorf (Rang zwei) verloren, womit dem ASK ein Sieg aus den ausstehenden zwei Runden reicht, um den Klassenerhalt zu fixieren. Und da es in der letzten Runde gegen den aktuellen Tabellenführer Hochwolkersdorf 2 geht, sollte der Sieg am besten am kommenden Sonntag gegen die drittplatzierten Gänserndorfer her. „Wir können es mit einem Sieg selbst schaffen“, verspricht Bergauer vollen Fokus. Winninger wird dabei wieder Eberl vertreten.

HERREN KREISLIGA C2 In der Kreisliga C2 ist weiter der UTC Leonhofen das Maß der Dinge und rückt dem erklärten Ziel Aufstieg damit näher und näher. Am vergangenen Samstag schlug der Tabellenführer im Bezirksduell Schollach 6:3 und feierte damit den fünften Sieg in der fünften Begegnung. Leicht war es aber nicht. „Wir hatten extreme Personalprobleme“, erzählt Topspieler Maximilian Siebeneicher. So kam's zu einem besonderen Debüt: Anton Holzgruber schlug erstmals in der Einsermannschaft auf und gewann gleich sein Einzel und Doppel. „Ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg“, freut sich Siebeneicher.

Das Einserteam des UTC Leonhofen gewann auch gegen Schollach und führt drei Punkte vor Scheibbs 3 die Tabelle an: Florian Gruber, Anton Holzgruber, Martin Ungler und Maximilian Siebeneicher (v. l.). Foto: UTC Leonhofen

DAMEN KREISLIGA A Die Kreisliga ist weiter fest in Blindenmarkter Hand: Auch Waidhofen/Ybbs fegten die Blindenmarkterinnen um Mannschaftsführerin Dagmar Heindl vom Platz – 7:0.

Damit führt Blindenmarkts Einserteam mit fünf Siegen aus fünf Begegnungen weiter die Tabelle an – fünf Zähler vor den ebenfalls bisher nur siegreichen Scheibbserinnen. Am kommenden Samstag steigt nun das Gipfeltreffen in Scheibbs.

DAMEN 2. BUNDESLIGA UPO Äußerst eng ging es für die Ybbserin Chiara Semmelmeyer mit ihren „Wachauerinnen“ in der ersten Runde des Unteren Play-off gegen den ATSV Steyr zu. Die Oberösterreicherinnen traten gleich mit zwei tschechischen Legionärinnen an, trotzdem konnten die Dürnsteinerinnen die Begegnung mit viel Kampfgeist bis zum letzten Satz im Doppel offenhalten.

Semmelmeyer bot Routinier Eva Ruterova die Stirn und unterlag nur knapp mit 4:6, 4:6. Im entscheidenden Einser-Doppel erkämpften die Wachauerinnen Semmelmeyer/Kaiser gegen das tschechische Duo Ruterova/Pochabova im zweiten Satz sogar einen Ball zum Satzausgleich und zum finalen Decider. Das Glück war aber auf Seiten der Oberösterreicherinnen. Endstand: 4:3 für Steyr. „Ich bin trotz des 3:4 stolz auf die wieder herausragende Leistung unseres blutjungen Damen-Teams“, sagte Mannschaftsführerin Christina Wolfgruber.

In der Tabelle hat sich aufgrund der Bonuspunkte aus dem Grunddurchgang in der Reihung nichts geändert: „Die Wachauer“ bleiben punktegleich mit Steyr und Stockerau auf dem dritten Rang. Entscheidend für den Klassenerhalt in der Bundesliga werden die letzten beiden Partien gegen Graz am kommenden Samstag ab 11 Uhr in Dürnstein und am 24. Juni auswärts gegen Scherb/Rainbach.