Ybbser weiter in der Landesliga

LANDESLIGA C1 Ybbs hat's geschafft: Das ASK-Team wird auch kommende Saison und damit die zweite in Folge in der Landesliga aufschlagen.

In der vorletzten Runde, die am vergangenen Wochenende über die Bühne ging, stand es allerdings Spitz auf Knopf. „Leider ist Gänserndorf in Bestformation gekommen. Nach den Einzel waren wir dann schon 2:4 hinten“, schildert Mannschaftsführer Christian Bergauer.

Der Fokus galt deshalb dann den Doppel. Das erste gewannen die Ybbser gleich, in den beiden weiteren musste man sich erst im Championstiebreak geschlagen geben – Endstand 3:6, was bei einem Sieg von Verfolger Krems-Mitterau einen herben Rückschlag im Kampf um den Ligaverbleib bedeutet hätte. „Da war die Stimmung schon am Tiefpunkt“, erzählt Bergauer. Kurz darauf war aber auch Krems-Mitterau fertig – 4:5-Niederlage gegen Zwettl. Womit bei den Ybbsern Jubel ausbrach: Der ASK ist damit eine Runde vor Schluss nicht mehr vom rettenden drittletzten Platz zu verdrängen und hat sich damit im Aufstiegsjahr den Ligaverbleib gesichert. Bergauer war erleichtert: „Ein Lob an die Mannschaft! Wir sind als Mannschaft enger zusammengewachsen und wenn alle fit sind, können wir nächste Saison ein bisschen weiter vorn mitreden.“

Ohne Druck geht's für die Ybbser nun zum Saisonabschluss nach Hochwolkersdorf 2 und damit zum Tabellenführer.

KREISLIGA WEST C2 Kurz vorm Meistertitel in der Kreisliga C 2 befindet sich der UTC Leonhofen. Das 8:1 über Petzenkirchen bedeutete den sechsten Sieg in der sechsten Partie. „Jetzt ist der Aufstieg in greifbarer Nähe“, sagt Topspieler Maximilian Siebeneicher. In der finalen Begegnung mit Verfolger Scheibbs reicht den Leonhofnern ein Punkt und damit schon eine knappe Niederlage.