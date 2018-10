Beim 15. Walzberglauf holte sich Manuel Hofegger vor Thomas Gastecker (HSV Melk) erneut den Sieg. Wie auch schon letztes Jahr feierte er mit einer hervorragenden Zeit von 43:06 Minuten einen Start-Ziel-Sieg. Bei den Damen sicherte sich Sabine Gastecker vom HSV Melk souverän den Gesamtsieg.

Wie jedes Jahr war auch der LC Mank wieder stark vertreten. Insgesamt 12 Mitglieder bezwangen den Berg. Philipp Barbi bewältigte die selektive Strecke als schnellster Manker in nur 46:57 Minuten.

Bei perfekten Wetterbedingungen stellten sich die rund 70 Teilnehmer den 8,5 Kilometern und 700 Höhenmetern. Nach dem Start führte eine ca. 2,5 Kilometer lange Asphaltstraße in den Höllgraben. Ab hier begann die erste Steigung hinauf zum Bichlberg. Danach liefen die Teilnehmer steil bergab und über das Schwabeckkreuz zum letzten und steilsten Teil der Strecke. Auf der Strecke feuerten zahlreiche Zuschauer die Läufer ordentlich an. Kaum am Grüntalkogel angekommen, genossen die Finisher das Läuferbuffet.