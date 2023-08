Mank: Lauf über Stock und Stein

2. Mostviertler Voralpentrail

Herren.

1.Thorben Rahlves (Team Hammer Nutrition Austria) in 3:40:27 Stunden; 2. Christian Lackinger (ULC Transfer St. Veit) in 3:46:12; 3. Michael Gleiss (LT Inzersdorf/Egger läuft) in 3:50:24; 4. Jürgen Puchinger (LC Mank) in 3:54:38; 5. Moritz Pozsgay (LC Mank) in 4:00:06; 6. Michael Osen (Zeltverleih Eigelsreiter) in 4:00:43; 7. Sasa Stojanovic (LC Kapelln/NF St. Georgen) in 4:10:37; 8. Markus Charvat (LC Kapelln) in 4:16:54; 9. Markus Gabriel in 4:19:43; 10. Christian Pfeiffer (LC Kapelln) in 4:20:55; 11. Manfred Mayr (LC Mank) 4:21:22; 12. Gerd Stachelberger (LC Kapelln) in 4:21:37; 13. Manuel Reischl in 4:41:20; 14. Christian Lehrner (teamvegan.at) in 4:41:39; 15. Markus Grossalber in 4:42:27; 16. Harald Peterka (ASV Tria Stockerau) in 4:49:13; 17. Erwin Hollaus (LC Kapelln) in 4:56:54; 18. Johann Fasel (LC Mank) in 4:57:52; 19. Michael Danko in 5:01:51; 20. Ferdinand Schöfbeck (LAC Harlekin) 5:09:03

Damen.

1.Patrizia Schram (ULC Transfer St. Veit/Gölsen) in 4:21:44 Stunden; 2. Tanja Zuser (ASK McDonalds Loosdorf) in 4:28:17; 3. Dominika Kahrer in 4:36:28; 4. Romana Horatschek (ASK McDonalds Loosdorf) in 4:39:28; 5. Marika Roth (SV Strigl Lunz) in 4:58:04; 6. Doris Pruckner (LCU Euratsfeld) in 5:15:56; 7. Nina Kögl (Hammer Nutrition) in 5:23:49; 8. Inge Weithase (LC MKW Hausruck) in 5:39:24; 9. Mirjam Baumann (Naturfreunde Wilhelmsburg) in 5:44:32

3/7 Marathon.

Herren.

1.Stefan Wrzaczek in 1:16:34 Stunden; 2. Hannes Hittenberger in 1:29:47; 3. Martin Reisinger in 1:32:05; 4. Florian Woracek in 1:32:30; 5. Oliver Pressler in 1:34:35; 6. Otmar Stupka in 1:34:42; 7. Florian Grössbacher in 1:38:59; 8. Michael Posch in 1:41:19; 9. Tobias Peyreder in 1:41:42; 10. Karl Gravogl in 1:42:01; 11. Georg Trimmel in 1:43:37; 12. Christian Schöberl in 1:51:04; 13. Hans Vrbka in 1:52:36; 14. Josef Winter in 1:56:27; 15. Wolfgang Waldner in 2:01:50; 16. Markus Bürgmayr in 2:02:20; 17. Martin Winklehner in 2:11:01; 18. Jürgen Kern in 2:12:45; 19. Harald Schneider in 2:19:27; 20. Josef Schiessl in 2:28:46

Damen.

1.Susanna Skalicky in 1:32:59 Stunden; 2. Nicole Wrzaczek-Hover in 1:44:30; 3. Sandra Troger in 1:50:29; 4. Kerstin Wurmetzberger in 1:55:19; 5. Julia Reischl in 2:10:59; 6. Natascha Jeitler in 2:19:27; 7. Sabine Plank in 2:30:29; 8. Evelyn Lechner in 2:37:55; 9. Theresa Bernhard in 2:41:12.