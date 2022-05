Andreas Fuchs beim Ironman Mallorca: Kopf besiegt Körper

Werbung

Freude, Stolz und Erleichterung: Andreas Fuchs hat schon viele Triathlons bewältigt, der Ironman in Mallorca war aber doch etwas ganz Besonderes.

Denn eigentlich hatte der Gollinger ideal in die Saison gestartet, das Training war nach Plan gelaufen und beim Ironman 70.3 auf Lanzarote, den er aus dem Training heraus absolvierte, wurde er Vierter in seiner Altersgruppe 55. „Dann bin ich zurück nach Österreich und habe weiter sehr, sehr gut trainiert, drei Wochen vor Mallorca hat mich aber die Grippe erwischt und ich habe mir den Rücken verkühlt“, schildert Fuchs. Das Resultat: Fuchs konnte vor dem ersten Saisonhighlight nur noch zwei-, dreimal trainieren. „Und ich ging mit extremen Rückenschmerzen an den Start“, erzählt er.

Es war die größte Freude, als ich über die Ziellinie gelaufen bin.“

Und dennoch lief es auf der Baleareninsel bereits beim Schwimmen gut: 1:16:03 Stunden brauchte Fuchs für die 3,86 Kilometer. Eine Topzeit legte er dann auf dem Fahrrad hin: Mit 4:50:44 Stunden war Fuchs der Zweitschnellste in seiner Altersgruppe über die 180,2 Kilometer.

Andreas Fuchs kämpfte auf Mallorca bis zum Schluss. Trotz starker Rückenschmerzen und Trainingsrückstand trumpfte der Gollinger auf. Foto: privat

Die größte Herausforderung stand aber erst im Laufen über die Marathondistanz von 42,195 Kilometer bevor. Die ersten 15 Kilometer liefen noch ohne Probleme, dann setzten die Rückenschmerzen ein. „Alle zwei bis drei Kilometer musste ich stehen bleiben und den Rücken dehnen, damit ich weiterlaufen konnte“, schildert Fuchs, wie er fast elf Minuten liegen lassen musste. Nach 3:39:21 und damit insgesamt 9:56:10 Stunden hatte es Fuchs aber geschafft. „Es war die größte Freude, als ich über die Ziellinie gelaufen bin, weil ich gemerkt habe, dass der Kopf jeden körperlichen Schmerz besiegen kann“, strahlte der Gollinger, der als Zweiter in seiner Altersgruppe finishte.

Aber nach dem Ironman ist vor dem Ironman. Denn auf Fuchs wartet im Oktober bereits das größte Highlight: seine Teilnahme bei der Ironman-WM auf Hawaii.