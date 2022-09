Andreas Fuchs über Ironman: „Und wenn ich ins Ziel gehe“

Werbung

Seitenwinde bis 80 Stundenkilometer, über 30 Grad Hitze und kaum Schatten: Der Ironman Hawaii mit 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen ist einer der härtesten Wettkämpfe der Welt. Und gerade auf dem Weg in die Hawaiianische Lavalandschaft ist der Gollinger Andreas Fuchs, um am frühen Morgen des 8. Oktober am Start zu stehen.

Qualifiziert hatte sich Fuchs bereits beim Ironman auf Lanzarote im Juli 2021, allerdings verhinderte die Pandemie die Ironman World Championship 2021. Im vergangenen Mai schaffte Fuchs beim Ironman Mallorca als Zweiter seiner Altersgruppe 55 ein zweites Mal die Qualifikation, die aber nicht mehr notwendig war.

Erste Diagnose erwies sich als falsch

Mallorca ist auch gleich das Stichwort: Da kämpfte Fuchs mit starken Schmerzen, verlor deshalb beim Laufen über 20 Minuten. Damals dachte er, eine Verkühlung im Lendenwirbelbereich hätte die Rückenschmerzen verursacht. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass die ganze Zeit über etwas anderes für die Schmerzen verantwortlich war. „Ich habe eine Hüftarthrose, wegen der ich seit acht, neun Monaten nicht richtig laufen kann“, erzählt Fuchs.

Sonne, Strand und Schweiß. Seit vergangener Woche holt sich Andreas Fuchs im kalifornischen San Diego den Feinschliff für die Ironman World Championship auf Hawaii. Foto: privat

Hätte er die Diagnose bereits früher erhalten, hätte er den Wettkampf auf Mallorca ausgelassen und sich der notwendigen Operation unterzogen. Dann wäre sich ein Start auf Hawaii trotz der zweimonatigen Trainingspause ausgegangen.

Aber es ist anders gekommen. Die OP ist jetzt für November geplant und Fuchs setzt alles daran, im Nordwesten der Pazifikinsel alles geben zu können. In ärztlicher und physiotherapeutischer Absprache hat er mittlerweile drei Behandlungen bekommen. „Damit wird die Hüfte sozusagen geschmiert“, erklärt Fuchs.

Von Mitte August bis 10. September hat der Gollinger auf seiner Lieblingsinsel Lanzarote trainiert – mit starkem Wind und Hitze auch von den Bedingungen her die perfekte Vorbereitung auf Hawaii. „Das Training war sehr radlastig“, verweist Fuchs auf die Schmerzen wegen der Arthrose. 1.800 Kilometer und 30.000 Höhenmeter saß er im Sattel. An zweiter Stelle kam das Schwimmen: 48 Kilometer pflügte er durch Atlantik und Pool. Verhältnismäßig am wenigsten Zeit verbrachte er laufend. Trotzdem absolvierte er mit 165 Kilometern in Summe pro Woche fast einen Marathon.

„Volles Programm“ an der Küste Kaliforniens

Danach ging es vier Tage zurück nach Österreich. Mittlerweile ist der Gollinger an der kalifornischen Küste in San Diego, wo 14 Tage „volles Programm“ warten, wie Fuchs erklärt. Am 3. Oktober steigt er dann in den Flieger nach Hawaii, wo am 8. Oktober der große Showdown wartet.

Jener große Showdown, den Fuchs nun mit der Hüftarthrose bestreiten wird. „Das Gute ist“, erzählt Fuchs, „ich werde Schmerzen haben, aber die Arthrose wird sich nicht verschlechtern.“ Das Schlechte: Fuchs muss sein Ziel zurückschrauben. Ursprünglich wollte der 57-Jährige mit einer Zeit von unter 9:45 Stunden auf das Stockerl in seiner Altersgruppe, was, wie Mallorca gezeigt hat, auch möglich gewesen wäre. „Das Ziel ist auch noch immer aufrecht, ich werde alles geben und vielleicht habe ich ja keine Schmerzen. Aber sollte ich so große Schmerzen haben, dass ich nicht laufen kann, werde ich es trotzdem durchziehen. Und wenn ich ins Ziel gehe“, sagt Fuchs. „Ich habe zu lange darauf hingearbeitet.“ Insofern sieht er es pragmatisch: „Die Hoffnung ist, dass ich gut, gesund und mit einer halbwegs vernünftigen Zeit durchkomme.“

Die Ambition, beim traditionsreichsten Triathlonbewerb der Welt am Stockerl zu stehen, lässt Fuchs aber nicht los. In drei Jahren kann er als jüngster Jahrgang in der nächsten Altersgruppe 60 starten. „Das Ziel, aufs Stockerl zu kommen, muss ich auf 2025 verschieben, aber es bleibt das große Ziel.“