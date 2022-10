Andreas Fuchs über Ironman-WM in Hawaii: „Es war gefühllos“

Werbung

„Es war mehr als bitter.“ Andreas Fuchs würde gerne anders auf sein jüngstes sportliches Karrierehighlight, den Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii, zurückblicken. Denn kurz vor dem Wettkampf erkrankte der 57-jährige Gollinger an einer Virusinfektion. Aber der Reihe nach.

Fuchs hatte sich 2021 beim Ironman auf Lanzarote für seine zweite Teilnahme bei der World Championship qualifiziert, nach der covidbedingten Absage der WM schaffte Fuchs – ohne, dass dies nötig gewesen wäre – auf Mallorca noch einmal die Quali. Mehrere Wochen trainierte er dann auf Lanzarote, ehe er im September auf dem Weg nach Hawaii einen Zwischenstopp im kalifornischen San Diego einlegte, um sich den Feinschliff zu holen.

Die Erwartungen musste Fuchs aber schon im Vorfeld nach unten schrauben: Er hatte mehrere Monate mit Schmerzen beim Laufen gekämpft, verspätet wurde eine Hüftarthrose diagnostiziert. Zu spät, um sich noch vor Hawaii operieren zu lassen. Die WM auszulassen, stand nicht zur Debatte − Fuchs musste aber sein Ziel, in seiner Altersgruppe 55-59 auf das Stockerl zu kommen, abhaken.

Abgesehen von der Arthrose lief das Finish der Vorbereitung aber ganz nach Plan. Am Montag, fünf Tage vor dem Wettkampf am Samstag, kam Fuchs auf der Insel an, am Mittwoch absolvierte er das Abschlusstraining. „Ich war wirklich sehr gut drauf“, sagt Fuchs.

Donnerstag legte er dann einen Ruhetag ein, das Übel bahnte sich aber schon an. „Tagsüber habe ich ein bisschen Husten bekommen, mir aber nichts gedacht. In der Nacht, um 2 Uhr früh, bin ich dann mit Schüttelfrost schweißgebadet aufgewacht“, schildert Fuchs. Er hatte sich in den Tagen davor einen Virus eingefangen und nun, rund 30 Stunden vor dem Start, war die Infektion ausgebrochen. „Es war mehr als bitter. Ich hatte extrem viel Zeit hineingesteckt, extrem viel trainiert, mit Ärzten zusammengearbeitet, mich speziell ernährt. Und dann wirst du nicht einmal zwei Tage vor dem Tag X krank. Da bist du machtlos.“

Am Freitag war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Fuchs nahm sofort Medikamente und beriet sich mit Familie, Freunden und seinem Arzt. Er brachte sein Rad, wie geplant, zum Check-in. Dann ging er schlafen. „Um 3.30 Uhr bin ich aufgestanden. Als ich dann beim Kaffee gesessen bin, mit Husten und Kopfschmerzen, habe ich noch überlegt, ob ich starten soll oder nicht“, erzählt Fuchs. Schnell war aber klar: Er startet! „In Wahrheit war es nie eine Option, dass ich nicht starte oder nicht finishe. Eine Weltmeisterschaft ist eine Weltmeisterschaft.“

Der Ironman selbst war dann von Beginn an ein Kampf. Fuchs fröstelte im 28 Grad warmen Wasser und musste auf der 3,86 Kilometer langen Strecke dreimal raus aus dem Pulk vor Erschöpfung. „Im Wasser ist es natürlich nicht ganz ungefährlich. Das Ziel war einfach, dass ich rauskomme.“ Und das Ziel erreichte Fuchs – nach 1:34:58 Stunden. Am Rad plagte er sich dann ebenso. Rund ein Drittel weniger Leistung als angepeilt brachte Fuchs über die 180,2 km auf den Asphalt. „Wenn man weiß, was ich sonst fahre, weiß man, dass da einfach Welten dazwischen waren“, kommentiert er seine Zeit von 5:42:42 Stunden.

Marathon verlief

besser als gedacht

Bei 30 Grad bewältigte Fuchs dann den Marathon. Wegen der Arthrose hatte der Gollinger eine Zeit von 3:45 Stunden angepeilt, am Ende waren es 4:03:53. „Von dem her war das Laufen der erfolgreichste Part. Die Hüfte habe ich am wenigsten gespürt – wahrscheinlich, weil der ganze Körper so angeschlagen war“, sagt Fuchs. Trotz der widrigen Umstände hatte es Fuchs geschafft: Nach insgesamt 11:32 Stunden war er im Ziel, wo er zwar erleichtert war, die Euphorie aber ausblieb: „Ehrlich gesagt, es war gefühllos. Die letzten zehn Kilometer habe ich nur noch davon geträumt, dass ich nachher eine Woche Urlaub mache“, schildert Fuchs. „Von der ersten Minute bis zur Ziellinie war es ein Hadern damit, wie ich darauf hingearbeitet hatte und was dann der Output war.“

Einige Tage später kann Fuchs dann aber doch zufrieden auf sein zweites Antreten bei der Ironman-WM zurückblicken: „Mittlerweile kann ich das Positive sehen: Ich habe meine Finisher-Medaille, ich scheine in der Ergebnisliste auf und ich bin 119. in meiner Altersgruppe von über 400 Athleten geworden.“ Und: „Hawaii selbst ist für mich nicht nur ein Triathlon. Hawaii zu erreichen, ist eine Lebensphilosophie, eine Lebenseinstellung. Und ich nehme die Kraft mit von der Insel, wenn ich daheim trainiere. Wenn ich nach Hause fahren würde, ohne über die Ziellinie gekommen zu sein, wäre das die größte Strafe gewesen.“

Im November wird sich Fuchs nun der notwendigen Hüftoperation unterziehen, nach zwei Monaten Pause geht es dann zurück ins Training. Denn das Ziel ist klar: In drei Jahren in der Altersgruppe 60 auf das Stockerl zu kommen. Fuchs: „Ich habe mir geschworen: Es gibt ein drittes Mal.“