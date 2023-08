Keller mit einem souveränen Sprintsieg

Trotz der heißen Temperaturen war der Ansturm auf den Ausee-Triathlon in Blindenmarkt groß. Beim Hauptbewerb, der als Sprint ausgetragen wurde (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilomter Laufen), gab es an Niklas Keller von den RATS Amstetten kein vorbeikommen. Bereits nach dem Schwimmen holte er sich einen mehrminütigen Vorsprung heraus. Und diesen Vorsprung gab Keller nicht mehr her.

Die schnellste Radzeit hatte zwar der am Ende Drittplatzierte Stefan Schweiger vom HSV Melk, doch auch beim abschließenden Laufen enteilte Keller der Konkurrenz und gewann am Ende mit 1:00:53 Stunden. Der zweitplatzierte Martin Mekyna (Free Egales Fun Racing Team) kam knappe fünf Minuten später über die Ziellinie. Mit Sebastian Waldschütz verpasste ein weiterer RATS Amstetten-Athleten nur knapp das Podest. Er musste sich Stefan Schweiger geschlagen geben.

Der Start zur Sprintdistanz:

Grundstein beim Schwimmen

Auch bei den Damen siegte am Ende Nicole Bauer souverän. Der Youngster vom Tri Team Chaos Niederösterreich legte ebenfalls den Grundstein für den Erfolg beim Schwimmen. Bereits nach knapp zwölf Minuten stieg sie aus dem Wasser und hängte dabei die Konkurrenz bereits um über drei Minuten ab. Zwar konnte die erste Verfolgerin Ute Pirchan (LTV Köflach) auf dem Rad und beim Laufen rund eine Minute aufholen, doch der Sieg von Bauer war nie gefährdet. Noch einen Platz auf dem Podest erlangte Chrisi Grötzl. Sabine Gastecker von HSV Melk belegte den siebenten Gesamtrang undholte sich den Sieg in der Klasse W50-54.

Vor dem Hauptbewerb ging der Funbewerb mit 33 Starterinnen und Startern über die Bühne. Dabei mussten 250 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 1,7 Kilometer Laufen bezwungen werden. Und auch da war der schnellste Athlet von den RATS Amstetten. Luca Haberl siegte in 36:44 Minuten. Auf Rang zwei kam auch schon die erste Dame ins Ziel. Naya Hajszan vom TRIm Team Austria überquerte die Ziellinie nach 37:59 Minuten.