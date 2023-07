Wieder Junioren-Meister: Melker Piller räumt bei Mostiman ab

Die schweißtreibende Hitze verlangte den Triathletinnen und Triathleten beim Mostiman in Wallsee am vergangenen Samstag alles ab. Der 18-jährige Melker Julian Piller brillierte dennoch mit Höchstleistungen.

Piller ging als Titelverteidiger als österreichischer Junioren-Meister in den Wettkampf, der dieses Jahr auf einer längeren, auf der Sprintdistanz vergeben wurde. Nach den 750 Metern Schwimmen lag Piller auf Platz zwei. Die 19 Kilometer auf dem Rad spulte er in der Spitzengruppe hinunter und ging damit im Spitzenfeld liegend in die abschließenden fünf Laufkilometer. Gefinisht hat Piller das offene Rennen schließlich auf Platz zehn: Und damit wiederholte er souverän seinen Junioren-Meistertitel.

Foto: privat

Neben der Goldmedaille erkämpfte er sich mit den Vereinskollegen Carolina Sandhofer und Klemens Oberleithner Rang zwei in der parallel laufenden Mannschaftswertung.

Der Erfolg in Wallsee steht am Ende eines Frühjahrs, in dem sich Piller zurückkämpfen musste. Nach dem „goldenen“ Jänner mit dem Landesmeistertitel im Schwimmen über 1.500 Meter konnte er krankheitsbedingt einige Wochen nicht trainieren. Eingestiegen in das Wettkampfgeschehen ist er Ende Mai beim Jedermanntriathlon in Mitterkirchen (OÖ), dem Keltenman. Diesen konnte er mit einem Start-Ziel-Gesamtsieg für sich entscheiden. Das nächste Rennen war das Juniorenrennen in Kitzbühel, wo er Platz zwei errang. Herausfordernd waren auch die schulischen Aktivitäten, die erfolgreich mit der Überreichung des Maturazeugnisses abgeschlossen wurden. Direkt vor dem Mostiman, Ende Juni, hatte Piller dann bei einem Junioren-Triathlon-Europacuprennen in Wels aufgetrumpft: Platz 20 bei 70 Startern, wobei Piller zweitbester Österreicher wurde.

Jetzt gilt es für Piller, sich gut zu regenerieren und sich vorzubereiten: In einem Monat steigen im türkischen Balikesir die Junioren-Europameisterschaften, wofür Piller höchstwahrscheinlich als einer von zwei männlichen Triathleten aus Österreich nominiert wird.