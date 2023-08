Sturz brachte Melker Julian Piller von den RATS Amstetten um EM-Erfolg

Der Melker Triathlet Julian Piller, in Diensten der RATS Amstetten, reiste wie geplant zur Junioren-Triathlon-Europameisterschaft nach Balikesir in die Türkei. Und er startete gut in den Wettkampf: Der 18-Jährige stieg als Vierter aus dem Wasser.

Julian Piller lag auf Rang zwei, als ihm ein Sturz einen Strich durch die Rechnung machte. Foto: privat

Beim Radfahren passierte dann aber das Malheur: An zweiter Stelle liegend stürzte Piller. Er blieb zum Glück unverletzt, beendete das Rennen jedoch am 29. Platz von 30 Startern. Hinzu kam, dass eine Teamkollegin ebenfalls stürzte und die folgenden Rennen ausfallen lassen musste. Dadurch fiel der Antritt der österreichischen Junioren-Mannschaft beim Teambewerb, wo pro Team zwei Männer und zwei Frauen am Start stehen, ins Wasser.

Piller blickt aber bereits nach vorn: Ende dieser Woche fixierte er einen Startplatz für den Africa Triathlon am 3. September in Monastir/Tunesien – ein Elite-Rennen. Dazu war unter anderem ein Qualifikationslauf über 5.000 m abzulegen. Piller blieb mit 15:46 Minuten deutlich unter dem Limit von 16:15.