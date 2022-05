Gold! Manks „Sturmi“ feiert größten Erfolg bisher

Werbung

Im Durchschnitt 4:34 Minuten pro Kilometer: Was für Hobbyläufer selbst bei der kleinen Runde am Wochenende sehr ambitioniert ist, zauberte Mario Sturmlechner über nicht weniger als 100 Kilometer auf den Asphalt! Der Manker krönte sich damit zum Staatsmeister im 100-Kilometer-Straßenlauf.

108 Runden galt es am vergangenen Wochenende in Langenzersdorf um das Gewässer namens „Seeschlacht“ zu absolvieren. „Der Start war um 8 Uhr bei noch angenehmen kühleren Temperaturen“, schildert „Sturmi“. Die ersten Kilometer ging er ein höheres Tempo als geplant, lief aber doch kontrollierter als jene vier Läufer, die die ersten Runden vor ihm lagen.

Die Marathondistanz bewältigte er in rund drei Stunden, die Hälfte des Laufs, 50 Kilometer, hatte er nach rund 3:41 Stunden heruntergespult. Zu diesem Zeitpunkt lag er an fünfter Stelle, lief dann aber bereits die zweitschnellste Rundenzeit. „Das hieß für mich, dass die anderen bis auf einen sehr viel langsamer wurden“, erzählt der Manker, wie seine Strategie langsam aber sicher aufging. „Bei circa Kilometer 51 überholte ich dann den Vierten und nicht viel später den Dritten. Der überlegene Führende ging bei Kilometer 60 aus dem Rennen – er hatte dann doch zu schnell angefangen, so wie die anderen, die vor mir waren.“

Ab der Mittagszeit kämpften die Konkurrenten dann mit den Bedingungen von fast 25 Grad. Nicht so „Sturmi“. „Ich konnte die warmen Temperaturen gut wegstecken, da ich nicht so schnell wie die anderen vor mir angefangen habe und genug getrunken und gegessen habe.“

Überlegen als Erster über die Ziellinie

Und das zahlte sich aus: Ab Kilometer 75 übernahm Sturmlechner die Führung und verzeichnete fortan immer die schnellste Rundenzeit. Damit war die Sensation perfekt: Der LC-Mank-Läufer überquerte nach 7:36:53 Stunden als Erster die Ziellinie – mit dem erwähnten Durchschnitt von 4:34 Minuten pro Kilometer – und ist Staatsmeister im 100-Kilometer-Straßenlauf. Er hatte elf Minuten Vorsprung auf den Wiener Ido Dassa auf Rang zwei.

Sturmlechner stand die Freude ins Gesicht geschrieben: „Ich freue mich riesig über diesen Erfolg. Es ist ja auch mein größter Erfolg. Ich habe dafür sehr hart und gezielt trainiert in den letzten Wochen. Die Tagesverfassung hat auch super gepasst und meine Taktik ist auch aufgegangen. Ein wunderschöner Tag, den ich nie vergessen werde.“

Mit dem Staatsmeistertitel hat sich „Sturmi“ für die Weltmeisterschaft Ende August in Berlin qualifiziert, wo er beim höchsten Ultralauf-Event für das österreichische Nationalteam starten wird.