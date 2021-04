Der Jubel im Ziel kannte keine Grenzen – und das nicht nur, weil Mario Sturmlechner erstmals bei einem Wettkampf 100 Kilometer gelaufen war. Der Manker feierte mit dem dritten Platz bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft im 100-Kilometer-Straßenlauf einen Triumph auf ganzer Linie. „Es ist mein bisher größter sportlicher Erfolg“, strahlt Sturmlechner.

108 Runden um den See in Langenzersdorf galt es für die 40 Starter zu bewältigen. Der Bewerb fand dabei unter strengen CoV-Maßnahmen statt. „Das Training dafür in den letzten Monaten hat sehr gut funktioniert. Mein oberstes Ziel war, überhaupt zu finishen und Erfahrung für diese Distanz zu sammeln“, lässt Sturmlechner die Gedanken vor dem Start Revue passieren.

Allerdings war nicht alles nach Plan gelaufen. „Zwei Tage vor dem Start holte ich mir eine Schulterblatt-Zerrung“, erzählt Sturmlechner. Dennoch konnte er am Wettkampf teilnehmen. „Meine Masseurin hat mich für den Start noch hinbekommen und ich hatte am Wettkampftag nur mehr leichte Schmerzen in der rechten Schulter.“

„Die letzten 20 Kilometer sind schon ein Wahnsinn – ich weiß bis jetzt nicht, wie ich das geschafft habe.“ Mario Sturmlechner

Um 7 Uhr Früh erfolgte bei lebhaftem Wind, der sich auch nicht legen sollte, der Startschuss. „Am Anfang war ich an der siebenten Stelle. Ab Kilometer 40 war ich dann Sechster und ab da fängt es eigentlich schon an, dass man mental stark sein muss“, beschreibt Sturmlechner das kräftezehrende Unterfangen. Der Manker spulte konstant seine Runden ab, musste nur einmal eine kurze Toiletten-Pause einlegen. Während des Rennens trank Sturmlechner an die neun Liter Wasser, Energie gaben unter anderem Bananen und Müsliriegel. Betreuer Martin Reisinger, ebenfalls vom LC Mank, unterstützte ihn.

Das Manker Laufass kämpfte sich Platz für Platz nach vorn: Ab Kilometer 70 lag er auf dem fünften Rang, dann auf dem vierten und nach insgesamt 80 Kilometern waren nur noch zwei Läufer vor ihm. „Dass ich immer weiter nach vorne gekommen bin, war für das mentale Denken sehr wichtig und motivierend. Die letzten 20 Kilometer sind schon ein Wahnsinn – ich weiß bis jetzt nicht, wie ich das geschafft habe“, lacht Sturmlechner.

Die letzte Runde war, angetrieben von der Motivation, Dritter zu werden, dann sogar die schnellste. Nach 8:07:29 Stunden überquerte Sturmlechner die Ziellinie – nach Sieger Wolfgang Michl (7:04:17) und dem Zweiten Christian Almer (7:58:30). „Als ich als Dritter – und das bei meinem Ultralauf-Debüt – ins Ziel kam, war das schon ein sehr emotionaler Zieleinlauf, den ich nie vergessen werde.“

Und Sturmlechners Leistung blieb nicht unbemerkt. „Auch für das Ultralauf-Nationalteam bin ich ein großes Thema für einen internationalen Bewerb im nächsten Jahr, was mich sehr stolz macht.“