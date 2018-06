Bei der internationalen Wiener Ruderregatta hielt der Siegeszug der Ruderer vom URV Pöchlarn an. Günter Fischhuber, der am Samstag und Sonntag den Vorlauf und das Finale A für sich entschied, war wieder eine Klasse für sich.

Somit blieb er bei dieser Veranstaltung im Junioren-A-Einer ungeschlagen, obwohl er an diesem Wochenende erstmals in seinem brandneuen Boot mit leichten Abstimmungsproblemen startete. Bei zwölf Starts feierte Günter Fischhuber national heuer elf Siege und einen dritten Platz.

Dazu kommen noch die beiden Silbermedaillen bei der Internationalen Juniorenregatta in München. Philine Hölzl lieferte eine starke Leistung im Juniorinnen-B-Einer ab. Sie gewann am Samstag klar ihren Vorlauf und konnte sich auch im Finale A am Sonntag durchsetzen. Auch Emma Gutsjahr im Schülerinnen Einer kämpfte im Vorlauf tapfer um Rang drei und qualifizierte sich schließlich für das sonntägige Finale A.

In diesem Finale gelang ihr eine deutliche Verbesserung zu Samstag, sodass sie die Silbermedaille erruderte. Der URV blickt motiviert auf den Saisonhöhepunkt im Herbst - die österreichischen Meisterschaften, wo die Ruderer um Edelmetall mitfahren wollen.