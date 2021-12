Europas Billard-Elite zu Gast in Melk

Der Erste Melker Billardsportclub als Veranstalter der Billard-Europameisterschaften im April beginnt bereits mit den Vorbereitungen. Die Covid-Situation macht dies allerdings alles andere als leicht. „Seitens des europäischen und des österreichischen Verbandes ist der Termin im April wiederum fixiert“, bestätigte Obmann Karl Kurzbauer. Die Möglichkeit, diese Veranstaltung bestmöglich zu bewerben, sei natürlich nur sehr eingeschränkt durchführbar, meinte Kurzbauer. Obwohl das erste Qualifikationsturnier ohne Probleme durchgeführt werden konnte, fehlt den Spielern auch aufgrund des letzten Lockdowns die nötige Vorbereitung. Trotz der dafür geltenden Ausnahme der „Spitzenregelung“ bleibt es für die Billard-Asse eine Herausforderung, entsprechend zu trainieren. Als zweites und letztes Qualifikationsturnier ist die Niederösterreichische Landesmeisterschaft in der Freien Partie im Jänner beim EMBSC geplant. „Sollte es bis dahin möglich sein, dieses Turnier unter den notwendigen Sicherheitsauflagen durchzuführen, wäre es eine große Erleichterung für alle“, erklärte Kurzbauer. „Sollte es nicht möglich sein, würden wir dieses Turnier soweit wie möglich terminlich nach hinten verschieben, um eine möglichst gerechte Qualifikation zu erreichen.“ Der Nennschluss seitens des europäischen Verbandes ist ebenfalls aus diesen Gründen noch nicht definitiv fixiert, wird aber voraussichtlich Ende März sein. Die große Unbekannte stellt die Anzahl der internationalen Nennungen dar. Die europäischen Verbände geben aufgrund von Covid die Nennungen erst knapp vor Nennschluss bekannt. Die Anzahl der Teilnehmerinnen an der Europameisterschaft wäre mit 12 limitiert, könnte jedoch aufgrund der eingehenden Nennungen eventuell angepasst werden.

Der geplante Ablauf würde mit Beginn der Gruppenspiele am Freitag, 22. April, ab elf Uhr. starten. Am Samstag finden die restlichen Gruppenspiele statt. Die Viertel-, Halb- und Finalpartien werden voraussichtlich am Sonntag, 24. April, ausgetragen.

Trotz des enormen organisatorischen Aufwands freut sich der EMBSC, die Europameisterschaften austragen zu dürfen. Nach der letzten EM in Melk im Jahr 1996 stellt dies eine perfekte Möglichkeit dar, den Verein in der Öffentlichkeit zu präsentieren und gleichzeitig sein 45-jähriges Jubiläum zu feiern.