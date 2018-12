YBBS - DORNBIRN 1:3.

Nach dem Sieg zum Saisonauftakt laufen die Donaustädterinnen weiterhin einem vollen Erfolg hinterher. Auch gegen Dornbirn mussten die Ybbserinnen eine Niederlage einstecken. Bereits im ersten Satz wollte bei den Heimischen gar nichts zusammenlaufen. Mit 25:13 sicherten sich die Gäste aus Vorarlberg den ersten Durchgang.

Der zweite Satz verlief zunächst noch ausgeglichen, ehe die Gäste beim Stand von 12:12 mehrere Punkte in Serie machten. Die Dornbirnerinnen ließen sich den Satz schlussendlich nicht mehr nehmen und gewannen 25:18. Mit dem Rücken zur Wand ging es in den dritten Durchgang. Die Heimischen lagen zu Beginn des Satzes zurück. Doch die Truppe von Daniel Kellum kämpfte sich wieder zurück und verkürzte mit einem 25:17 auf 1:2 in Sätzen. Schon wie in Oberndorf hofften die Ybbserinnen auf einen Entscheidungssatz. Doch dieses Mal machten ihnen die Vorarlbergerinnen einen Strich durch die Rechnung. Dornbirn siegte 3:1.

OBERNDORF - YBBS 3:2.

Gleich zu Beginn lagen die Gäste aufgrund zahlreicher Annahmefehler mit 0:8 im Rückstand. Diesen holten die Ybbserinnen im ersten Satz nicht mehr auf. Völlig anders aber das Bild im zweiten Durchgang: Dank einer Serviceserie von Melanie Zeilinger gingen die Gäste mit 9:0 in Front. Der Ausgleich gelang den Donaustädterinnen mit 25:16. Und weiter ging es im Wellental der Gefühle. Im dritten Satz lagen die beiden Teams zunächst gleichauf. Erst gegen Ende zogen die Heimischen davon und stellten auf 2:1.

Doch den Ybbserinnen gelang mit einem 25:23 noch der Einzug in den Entscheidungssatz. In Satz fünf riss jedoch dann endgültig der Spielfaden bei der Kellum-Truppe. Mit 15:5 holten die Salzburgerinnen den Sieg.