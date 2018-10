Neue Saison, neues Glück. Dabei blieb bei beiden 2. Bundesligisten kein Stein am anderen. Nach dem Abgang von Trainer Josef Buchner befanden sich die Mankerinnen seit März auf Trainersuche. „Es hat sich sehr schwierig gestaltet. Erst in den letzten Wochen fiel die Entscheidung. Bisher sind wir sehr zufrieden“, erklärte UVC-Mank-Obfrau Lisa Zimola. Der neue Mann an der Seitenlinie ist Rene Zell.

Der Wiener trainierte bereits mehrere Jugendauswahlen und auch in Simmering eine 1. Landesliga-Mannschaft. Unterstützt wird er dabei von Fernando Rodriguez, der sich aber hauptsächlich um die Nachwuchsarbeit kümmern wird. Auch zwei Neuzugänge präsentierten die Mankerinnen: Lisa Collins (Union West Wien) und Blanca Schroll (Südstadt) stoßen zum UVC. Ihre beiden vorigen Teams zogen sich im Sommer aus der 2. Bundesliga zurück. Zudem kehrt Katharina Zimola aus der Babypause zurück und Sandra Springer rückt aus dem Nachwuchs nach.

„Wir sind sehr jung aufgestellt. Aber das ist auch unser Weg“, erklärte Zimola und fügte hinzu: „Wieder ins Aufstiegs-Play-off einzuziehen, wäre ein Traum. Aber die Vorbereitung ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen.“ Vor allem mussten die Mankerinnen aufgrund der Umbauarbeiten an der Manker Sporthalle in die Nachbarorte nach Kilb oder St. Leonhard ausweichen. „Es war ein wenig chaotisch. Aber jetzt können wir schon wieder in der eigenen Halle trainieren“, sagte Zimola. Die Mankerinnen starten nächste Woche zu Hause im Cup gegen Linz/Steg (Sonntag, 15 Uhr). „Das Spiel dient noch zur Vorbereitung“, sagte Lisa Zimola abschließend.

Zu einem großen Umbruch kam es in Ybbs. Während Trainer Daniel L. Kellum den Donaustädterinnen erhalten blieb, fielen acht Spielerinnen aus dem Kader. Lisa Hurnaus und Constanze Widrich nehmen sich eine Auszeit, Kapitänin Verena Schirchl hingegen tritt kürzer und agiert in der Landesliga-Mannschaft. Zudem wechselten mit Katarzyna Wajsbard, Alexandra Pany und Alexandra Rüscha nach Simmering. Eva Kreinecker heuerte bei ADM Linz an und Eva Pfeffer versucht ihr Glück im Beachvolleyball. „Es war ein harter Sommer. Trotz der Abgänge haben wir dennoch einen breiten Kader zusammenbekommen“, erklärte Obmann August Riess.

Noch eine Woche länger Vorbereitung

Aus Wien kommen die beiden Youngsters Lena Magyar und Laura Poschenreithner. Zudem versuchen sich Nina Prankl und Agnes Wagner aus dem Landesliga-Team in der 2. Bundesliga. Aus dem Nachwuchs rekrutierten die Ybbserinnen Ingrid Steinkellner. „Unser Ziel kann nur lauten: Klassenerhalt“, gab Riess die Devise aus. Die Donaustädterinnen haben aber noch Schonfrist. Im ÖVV-Cup steigt die Truppe erst in der zweiten Runde ein. In der Liga wurde der Auftakt gegen Linz/Steg II verschoben. „Die Mannschaft muss sich jetzt erst finden. Wir hoffen im Dezember voll da zu sein“, stellte Riess in Aussicht.