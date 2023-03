Donaustädter Titelträume geplatzt

Werbung

Der Traum vom Ligaaufstieg der Spielgemeinschaft Nibelungengau-Ybbs ist mit der Niederlage gegen St. Pölten geplatz. Die Damen der SG Nibelungengau starteten mit viel Zuversicht in den ersten Satz gegen den Tabellenersten. Der erste Satz ging mit 25:20 noch zugunsten der Donaustädterinnen aus.

Schon im zweiten Satz mussten die Gastgeberinnen ständig einem Rückstand hinterherlaufen und gaben den zweiten Satz mit 14:25 an die Gäste ab. Im dritten Satz packte Nibelungengau erneut die Motivation und die Zuschauerinnen und Zuschauer merkten die Spannung bei jedem Ballwechsel. Erst gegen Ende entschieden die Damen der SG Nibelungengau-Ybbs den Satz mit 25:21 letztendlich klarer als das Spiel tatsächlich war.

Freuten sich die Fans der Heimmannschaft bereits über das erneute Hoch der Spielerinnen, tauschte der Trainer der Gäste Spielerinnen aus. Am Spielfeld standen nun vermehrt Spielerinnen der 1. Landesliga, die sich am Sprung in die 2. Bundesliga befinden. Die U20-Spielerinnen dürfen sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz gebracht werden. Die St. Pöltner reisten insgesamt mit 16 Spielerinnen nach Ybbs an, darunter auch die aktuell beste Angreiferin der 1. Landesliga. Durch die Kadergröße der St. Pöltner und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung lautete der Endstand des vierten Satzes 16:25.

Letzter Anlauf im Entscheidungssatz

Im fünften und entscheidenden Satz bäumten sich die Gastgeberinnen nochmals auf, aber konnten dem Druck letztendlich nichts mehr entgegensetzen. 15:10 für die Gäste aus St. Pölten. Das Spiel endete damit 3:2 für SPU St. Pölten und damit sind auch die Titelträume ausgeträumt.

Eine Chance für den Aufstieg besteht nur, wenn die Damen von St. Pölten I den Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht schaffen würden. Die Damen der SG Nibelungengau-Ybbs kämpften brav seit Beginn der Meisterschaft und erreichten mehr, als zu Beginn erhofft wurde. Gegen Ende der Spielsaison aber machten sich der kleine Kader gepaart mit Erkrankungen und Verletzungen bemerkbar.