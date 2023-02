Donaustädterinnen selbstsicher ins Halbfinale

Werbung

Nach dem vortägigen Auswärtsspiel startete die Spielgemeinschaft Nibelungengau-Ybbs gut erholt ins NÖ-Cupspiel. Erneut standen einige Youngsters bei den Donaustädterinnen mit am Spielfeld. Nicht nur bei den Spielerinnen herrschte gute Stimmung, sondern auch auf der Tribüne. Die Volleyballerinnen, vor allem das gegnerische Team aus Mank, wurden lautstark angefeuert. Davon ließ sich die SG Nibelungengau-Ybbs jedoch nicht verunsichern.

Die gut besuchte Halle ließ die beiden Mannschaften motiviert in den ersten Satz starten. Dieser verlief ausgeglichen und ging mit einem Spielstand von 25:20 an die Spielerinnen der SG Nibelungengau-Ybbs. Durch diesen erfolgreichen Beginn, startete die Mannschaft selbstsicher in den zweiten Satz. Dabei zeigten die Donaustädterinnen Druck am Service und beim Angriff und eine konstante Annahme sowie Verteidigung. Durch diesen leistungsstarken Satz entschieden sie den zweiten Satz ebenso mit 25:18 für sich. Mit vollem Einsatz und höchster Konzentration arbeiteten sie sich im letzten Satz Punkt für Punkt an den Sieg heran. Schließlich erklang der Schlusspfiff mit einem Spielendstand von 25:16 für Nibelungengau-Ybbs.

Mit diesem souveränen 3:0-Sieg gegen die Volleyballerinnen aus Mank erspielte sich die SG den Einzug ins Halbfinale im NÖ-Cup. Für die Mankerinnen ist die Reise im Cup somit beendet. Den Spielfluss aus dem Cupspiel wollen die Ybbser Sportlerinnen mit in ihr nächstes Heimspiel nehmen, wo sie am 25. Februar ihre Gegnerinnen von der Sportunion St. Pölten im Freizeitzentrum Ybbs/Donau in Empfang nehmen werden.