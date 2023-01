Entscheidender Satzgewinn: Mank-Kilb gewinnt gegen Purgstall

Werbung

In der 2. Landesliga traf die Spielgemeinschaft Mank-Kilb auf die deutlich stärkeren Gastgeberinnen aus Purgstall. Die volle Halle und mitreißende Stimmung sorgten für Motivation bei den Spielerinnen. Die UVCU-Girls starteten mit einem Rückstand in den ersten Satz, den sie jedoch schnell wieder ausgleichen konnten. Die Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, bis durch die beeindruckende Serviceleistung von Magdalena Fink der Satz zugunsten der SG Mank-Kilb ausging. Der zweite Satz ging an die Gegnerinnen aus Purgstall. Der dritte Durchgang lieferte den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Ballwechsel und einen ständigen Führungswechsel. Letztendlich entschieden die Gastgeberinnen den Satz mit 27:25 für sich. Im vierten Satz kam die Konzentration der Mankerinnen und Kilberinnen zurück und sie entschieden den Durchgang mit 25:21 für sich.

Die UVCU-Girls mussten somit den finalen Durchgang gewinnen, um als Siegerinnen nach Hause zu fahren. Mit einem guten Start wechselten sie beim Zwischenstand von 8:6 die Seiten. Magdalena Fink zeigte erneut gute Serviceleistung und holte damit weitere Punkte, um sich von den Purgstallerinnen abzusetzen. Letztendlich freute sich die SG Mank-Kilb über den 3:2-Auswärtssieg über Purgstall.